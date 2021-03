European Tour: Thomas Detry remonte à la 7e place à Doha

Thomas Detry a grimpé de quelques positions ce samedi grâce à quatre birdies et cinq bogeys. BELGA

Thomas Detry, grâce à un troisième tour ponctué en 72 coups ce samedi sur le parcours de l’Education City Golf Club de Doha, partage la 7e place du Qatar Masters (European Tour) où Thomas Pieters est désormais 24e après une mauvaise journée ponctuée en 76.

Sixième après la première journée de jeudi puis 15e ce vendredi, Thomas Detry a grimpé de quelques positions ce samedi grâce à quatre birdies et cinq bogeys. Il compte un retard de 4 longueurs sur le Sud-Africain Darren Fichardt, qui a joué 70 (-1) samedi. Vainqueur du tournoi en 2003, il compte respectivement un et deux coups d’avance sur l’Anglais Jack Senior et l’Indian Gaganjeet Bhullar.

Comme vendredi, les conditions de jeu étaient très compliquées sur les greens qataris en raison d’un fort vent. Seuls trois joueurs ont rallié le club house sous le par (71). «C’est vraiment très compliqué car vous pouvez faire un très beau put et il peut malgré tout se terminer en désastre», a expliqué Fichardt.

L’Anversois Thomas Pieters, 7e au départ samedi, n’a pas trouvé la clé face à ces conditions. Il a dû se contenter d’une carte de 76 après deux double bogeys, quatre bogeys et trois birdies. Il est désormais 24e, à trois coups de Detry et sept de la tête.