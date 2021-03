Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Plus de 2.500 nouvelles contaminations dépistées par jour, stabilité des hospitalisations

Entre le 3 et le 9 mars, 2.522 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente.

2. Près de 30% des vaccins livrés à la Belgique n’ont pas été administrés

Au 10 mars, selon l’institut de santé publique Sciensano, 1,044 million de doses de vaccins ont été administrées en Belgique. Et au 7 mars, selon l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), 1,461 million de doses avaient été livrées à notre pays. Seuls 71,5% des doses fournies ont donc été utilisées pour vacciner la population et quelque 417.000 doses de vaccins attendent dans les frigos, annonce samedi La Libre Belgique.

3. AstraZenaca annonce de nouveaux retards dans la livraison de ses vaccins à l’UE

Le groupe AstraZeneca a annoncé samedi de nouveaux retards de livraison de son vaccin contre le Covid-19 à l’Union européenne, invoquant des restrictions d’exportation.

