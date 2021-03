Ivre, il prend un taxi, est conduit à l’hôpital, fait un scandale et finit en cellule de dégrisement

Un Nivellois de 47 ans, ivre et dont l’état semblait inquiétant, a fini sa nuit en cellule de dégrisement.

Jeudi, vers 23 h 05, un chauffeur de taxi a appelé la police, expliquant qu’il était allé chercher un client à Saint-Gilles et venait de le déposer le long de la chaussée de Bruxelles à Waterloo. Ce client, un Nivellois de 47 ans, était ivre et son état semblait inquiétant. Les policiers l’ont retrouvé, titubant, et l’ont fait prendre en charge par des ambulanciers qui l’ont emmené au Chirec. L’homme a fait de l’esclandre à l’hôpital et les policiers l’ont emmené au commissariat où il a terminé la nuit dans une cellule de dégrisement.