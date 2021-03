Le développement de Liège Airport inquiète la Ville: «Pas sans conséquences sur notre environnement commun»

Par communiqué de presse, le collège de la Ville de Liège a tenu à réagir vendredi dans le cadre de la procédure liée à la demande de permis unique que l’aéroport de Liège prévoit d’introduire.

Ce permis unique comprend le renouvellement du permis d’exploitation de Liege Airport, la régularisation de son parc à conteneurs, la construction et l’exploitation d’un nouvel immeuble de bureaux, le comblement d’une sablière et un allongement de la piste de contingence.

Derrière cette procédure se dessine en fait le développement futur de l’aéroport à l’horizon 2040, «ce qui n’est pas sans conséquences sur notre environnement commun, sur de multiples aspects», estiment les autorités communales liégeoises.

Ces dernières demandent ainsi que soient étudiés, premièrement, les impacts liés aux nuisances sonores, via «une cartographie du bruit aérien; l’impact des appareils gros-porteur et la possibilité de limiter leur usage; les conséquences des procédures d’atterrissage et de décollage ‘en sens inversé’ qui sont en augmentation; la nécessaire prise en compte de l’impact du bruit sur une zone plus large que l’actuel Plan de Développement à Long Terme de l’aéroport, dont ne fait pas partie la Ville de Liège».

Le collège aimerait aussi que soient étudiés les impacts liés à la mobilité, aux émissions de gaz à effet de serre et sur la qualité de l’air. Et se demande par ailleurs à quel point la création d’un nouvel immeuble de bureaux est pertinent au regard du Schéma de Développement Territorial adopté par le Gouvernement wallon en 2019 qui mentionne que «dans les territoires urbanisés, la localisation de bureaux [¿] est privilégiée à proximité des points de connexion aux réseaux de transport en commun». Mais également au regard du principe du «Stop Béton»: «Le développement de bureaux dans des lieux mal desservis en modes de transport durable doit rester une exception car il génère une mobilité très consommatrice de ressources».