Le réalisateur tournaisien Luc Petit sort du confinement, ce samedi 13 à 13 h 13

Confiné depuis trop longtemps, le réalisateur tournaisien Luc Petit proposera un spectacle en live ce samedi, mais sans véritable public toutefois. Un direct est prévu en streaming dès 13 h 30.

«Quand, il y a six mois, on a organisé «Tournai d’été», j’avais invité virologues et autorités à venir effectuer des analyses pour voir si ce type de manifestation représente un risque ou pas pour la santé. Personne n’est venu et aujourd’hui, on se demande sur quelles études ils se basent pour nous interdire de travailler. Quand on pose la question, on nous répond qu’il n’y en a pas…», déplore le réalisateur tournaisien Luc Petit.

Avec d’autant plus d’amertume qu’il a pu démontrer lors de ces manifestations proposées en plein air que toutes les mesures sanitaires étaient respectées à la lettre.

Près de sept mois plus tard, la culture n’a toujours pas voix au chapitre. Les autorités viennent tout au plus d’annoncer que des études seraient (enfin) menées lors de manifestations spécialement encadrées pour la circonstance – concerts ou autres – sans que l’on sache toutefois quand seront obtenus les résultats.

D’autres tournées d’été sont prévues de Mons à Bastogne

Il n’y a rien de pire pour un artiste (de scène) que d’être privé de public. Or, c’est ce que leur imposent depuis de trop nombreux mois les autorités à travers certaines mesures sanitaires jugées bien trop sévères par ceux qui ont à en subir les conséquences. Luc Petit avait invité les spécialistes à venir réaliser des études lors des spectacles proposés en août à Tournai. Personne ne lui a répondu. ÉdA

Lu Petit ne s’est pas croisé les bras pour autant durant ces semaines de «repos forcé» et a continué à travailler sur des projets qu’il compte bien pouvoir concrétiser sur le terrain ce prochain été. Très concrètement, ceux-ci seront basés sur le même principe que ce qui a été fait à Tournai en août dernier; il s’agira d’évoquer l’histoire – ou une tranche d’histoire – d’une ville à travers une représentation poétique des spécificités de cette dernière. Des prestations qui, fidèles à ce que propose habituellement le réalisateur, mêleront chorégraphies, arts circassiens, pyrotechnie,…

Des spectacles que l’on devrait découvrir dans quelques mois dans les villes de Mons, Binche, Namur et Bastogne.

Une action symbolique dans la veine de Still standing for culture

En attendant, le monde de la culture continue à se faire entendre, comme on a pu le constater récemment lors de l’organisation récente de l’opération «Still standing for culture», un peu partout dans le pays.

C’est dans le même esprit que de nouvelles actions se profilent pour ce prochain week-end. À la différence près que, cette fois, elles se tiendront généralement dans des lieux de cult… ure toujours fermés au public, soit des théâtres, des centres culturels, des cinémas peut être… Les spectacles de Luc Petit sont toujours un savant mélange de poésie, de prouesses artistiques et, très souvent aussi, pyrotechniques. ÉdA

Nous ne connaissons pas le programme complet de toutes les animations prévues, certaines étant préparées secrètement et ne serons dévoilées qu’en toute dernière minute sur les réseaux sociaux.

Un spectacle cosigné avec Michel Teheux

Luc Petit a quant à lui déjà communiqué sur ce qu’il proposera ce samedi 13, sur le coup de 13 h 13.

Il s’agira d’une compilation de prestations artistiques mettant en scène des danseurs modernes, classiques ainsi que des Circassiens venus des quatre coins du pays et qui se retrouveront dans un lieu tenu secret, pour la présentation d’une succession de performances commentées par Bruno Coppens. Le spectacle cosigné par Michel Teheux, le curé hutois avec lequel Luc développa le concept des féeries de Belœil et le Noël des Cathédrales. L’action de ce samedi jouit du soutien de la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS) et de la plateforme Aires libres. Des images que l’on a hâte de retrouver autrement que par écran interposé… ÉdA

Il n’y aura pas d’autres spectateurs que les artistes et techniciens dans la salle mais la représentation sera retransmise en streaming.

Les liens pour suivre le spectacle sont repris sur la page Facebook « Les Nocturnales » que vous pouvez rejoindre en cliquant ici.