Le débrief du jour: La liste des centres de vaccination | Le prix de l’essence repasse un cap | Alerte de l’IRM pour le vent

La stratégie de vaccination s’accélère en Wallonie, prix de l’essence en hausse, la météo venteuse qui perdure, l’ancien médecin de l’équipe Sky coupable de dopage: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. Début de la vaccination et le point sur les effets indésirables

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo et la ministre de la Santé Christie Morreale ont fait le point ce vendredi avant le lancement lundi de la vaccination des personnes de 65 ans et plus.

Chaque semaine, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l’administration d’un vaccin contre le Covid-19. Avec 5 314 notifications d’effets indésirables signalées sur un total de 618 156 personnes ayant reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le Covid-19 en Belgique, le taux de patients souffrant de tels effets est de 0,68%.

2. L’essence repasse au-dessus d’1,5 euro

Le prix maximal de la 95 (E10) va augmenter dès demain, la faisant franchir le cap symbolique de l’euro et demi pour la première fois depuis mi-janvier 2020.

3. Alerte de l’IRM

Les rafales de vent ont été à nouveau assez fortes ce vendredi. Et ce n’est pas fini. L’IRM lance une alerte jaune pour la journée de ce samedi de 00h00 à 20h en raison de fortes rafales de vent attendues sur le pays.

4. Richard Freeman coupable d’avoir commandé de la testostérone

Richard Freeman, médecin de Sky entre 2009 et 2015 et de la fédération britannique, avait déjà accepté précédemment 18 des 22 charges retenues contre lui mais niait la principale, celle du but poursuivi par la commande.

5. Les César font peau neuve

Les César, c’est pour ce soir. Cette 46e édition ne ressemblera à aucune autre. À cause de la pandémie, bien sûr, mais aussi parce qu’elle inaugure le premier tour de manège de la nouvelle Académie.

