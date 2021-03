ANALYSE | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson: on fait le point les vaccins disponibles pour la Belgique

L’arrivée sur le marché européen du vaccin Janssen de Johnson & Johnson offre de nouvelles perspectives en matière de stratégie de vaccination, notamment pour notre pays. En effet, avec 5 millions de doses précommandées en octobre de l’année dernière, la Belgique espère désormais pouvoir donner un coup d’accélérateur grâce à ce vaccin qui ne nécessite, contrairement aux autres vaccins, qu’une seule et unique dose de vaccination. Analyse.

Avec le feu vert donné ce jeudi par l’Agence européenne du médicament (EMA) au vaccin Ad26.COV2.S développé par la firme belge Janssen, filiale pharmaceutique du géant américain de la santé Johnson & Johnson, ce sont désormais quatre vaccins différents qui peuvent être administrés contre le Covid-19 en Belgique.

Jusqu’ici, seuls les vaccins BTN162b2 de Pfizer/BioNTech (commercialisé sous la marque Comirnaty), mRNA-1273 de Moderna et AZD1222 d’AstraZeneca avaient reçu l’aval de l’autorité européenne.

Trois autres vaccins sont actuellement examinés par l’EMA dans le but d’obtenir, eux aussi, leur autorisation d’utilisation pour le marché européen. Il s’agit du vaccin CVnCoV de CureVac, du vaccin NVX-CoV2373 de Novavax et du vaccin Gam-COVID-Vac de l’Institut de recherche Gamaleya d’épidémiologie et de microbiologie (commercialisé sur d’autres marchés sous la marque Sputnik V).

Contrairement aux trois autres vaccins précédemment autorisés sur le marché européen par l’EMA, celui développé par Johnson & Johnson possède l’avantage d’être administré en une seule et unique dose.

Pour être complet, on notera encore que d’autres firmes ou consortiums ont également annoncé leur intention de développer un vaccin contre le Covid-19 pour le marché européen. C’est le cas, notamment, de Sanofi et GSK, dont les essais cliniques de deux candidats vaccins sont en cours.

Johnson & Johnson, un coup d’accélérateur pour la Belgique?

L’annonce de cette autorisation délivrée à Johnson & Johnson aura certainement entraîné un «ouf» de soulagement chez les autorités belges.

En effet, on se souvient que lors de la présentation - début décembre - de la stratégie de vaccination pour la Belgique, les autorités sanitaires avaient indiqué avoir précommander 5 millions de doses auprès du géant américain, sur un total de 22 millions de vaccins précommandés, soit 22.7% de la totalité prévue dans les contrats d’achat (hors options et renouvellements de commande).

À l’heure actuelle et selon les chiffres compilés par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), ce sont 1 253 145 vaccins qui ont été livrés à la Belgique (mise à jour au 7 mars 2021).

Plus précisément, il s’agit de 867 945 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech (soit 17.4% des vaccins précommandés en décembre), 94 800 doses du vaccin Moderna (4,74%) et 290 400 doses du vaccin AstraZeneca (3,9%).

Mars, un mois charnière dans la stratégie belge de vaccination

Pour rappel, la stratégie de vaccination présentée en décembre tablait sur une vaccination d’environ 4 millions de personnes d’ici la fin du mois de mars et de 70% de Belges d’ici la fin de l’été.

Si l’on est loin aujourd’hui de ces chiffres, la campagne belge - et wallonne de surcroît - de vaccination devrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines semaines avec, notamment, l’ouverture de centres régionaux de vaccination pour accueillir les +65 ans.