60 magasins Lidl desservis depuis La Louvière, dès juin 2022

Lidl a entamé la construction d’un centre de distribution d’une superficie totale de 41 805 m². Situé au cœur de Garocentre Magna Park, il desservira les magasins hennuyers, brabançons et bruxellois du groupe.

Avec Lidl, c’est un poids lourd de la grande distribution qui débarque dans le parc d’activité Garocentre – Magna Park, dédié au transport et à la logistique. Le groupe, en pleine croissance, vient de poser symboliquement la première pierre d’un nouveau centre de distribution de 41 805 m², dont 15 500 m² seront dédiés à la conservation des produits frais et des surgelés. La cérémonie s’est faite en présence de Willy Borsus, ministre de l’Économie et de l’Aménagement du Territoire.

Pourvue d’une centaine de quais, cette plateforme desservira 60 magasins du groupe répartis dans le Hainaut, le Brabant wallon et dans la Région Bruxelloise.

Pour Lidl, ce centre logistique représente un investissement de 75 millions d’euros, cadrant avec les plans d’expansion du groupe dans la région. Une fois mis en fonction, a priori en juin 2022, il prendra le relais de l’actuel centre logistique de Courcelles (CLW).

De g. à dr.: Boudewijn van den Brand, CEO de Lidl, Caroline Decamps, directrice de l’IDEA, Willy Borsus, ministre de l’Économie et Jacques Gobert, président de l’IDEA et bourgmestre de La Louvière. Le centre logistique doit être opérationnel en 2022. -

Ce nouveau centre, moderne, intègrera de nombreuses innovations technologiques orientées développement durable. Récupération de chaleur, bornes de rechargement pour véhicules, récupération des eaux, éclairage LED et système de refroidissement «efficace» sont au programme.

235 travailleurs

Au niveau emploi, Lidl prévoit d’engager 12 nouveaux collaborateurs. Ce sont en tout 235 collaborateurs qui seront rattachés à ce centre dès son ouverture.

Le centre logistique s’implante sur un terrain de 11,7 ha, dépollué par la Spaque. Lidl devient la 57e entreprise à s’installer dans le zoning Garocentre – Magna Park. Elle permettra de compter plus de 1 415 travailleurs au sein de cette zone d’activité économique.

Spécialisée en logistique, La plateforme multimodale de près de 200 ha compte déjà de grands groupes internationaux tels que Cophana, Johnson & Johnson, Logitoys…