Paris-Nice: Primoz Roglic remporte la 6e étape et conforte son maillot jaune, Teuns 4e

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la sixième étape de Paris-Nice (WorldTour) entre Brignoles et Biot (202.5 km) vendredi.

Le Slovène, qui conserve son maillot jaune de leader, a devancé Christophe Laporte (Cofidis) et Michael Matthews (Team BikeExchange). Dylan Teuns (Bahrain Victorious) termine quatrième et meilleur Belge.

Après une tentative de Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) et Matteo Trentin (UAE Emirates), une échappée de six coureurs se formait après les Côtes des Tuillières, la première difficulté du jour. Un groupe où l’on retrouvait notamment Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) accompagné de Julien El Fares (Education First-Nippo), Alexey Lutsenko (Astana), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) et Jonathan Hivert (B&B Hotels).

Alors que l?écart entre le peloton et l’échappée se stabilisait autour des 2:50, Brandon McNulty, 3e du général et porteur du maillot blanc, chutait à un peu plus de 100 km de l’arrivée et était contraint à l’abandon.

À 35 km de la ligne, le peloton se mettait en route et l’écart de l’échappée fondait comme neige au soleil. Dans l’ascension vers le dernier sprint intermédiaire, Elissonde lâchait ses derniers partenaires d’échappée et tentait sa chance en solitaire. Le Français était rejoint par l’Allemand Jonas Rutsch (Education First-Nippo) à 14 km de l’arrivée.

Elissonde était finalement repris à 3 km de l’arrivée et Rutsch était lui repris peu avant le dernier kilomètre. La victoire se jouait donc au sprint et le maillot jaune Primoz Roglic se montrait le plus rapide devant Christophe Laporte et Michael Matthews. Dylan Teuns termine 4e et premier Belge.

Au classement général, Roglic compte désormais 41 secondes d’avance sur l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) et 50 secondes sur I’Espagnol Ion Izagirre (Astana-Premier Tech). Tiesj Benoot (Team DSM) est sixième et premier Belge à 1:14 de Roglic.

Samedi, l’étape reine de la Course au Soleil attend le peloton avec un départ du Broc et une arrivée au sommet de Valdebore La Colmiane (119,2 km). Le départ de l’étape devait initialement se faire à Nice mais les mesures contre le coronavirus en place dans la cité niçoise ont poussé les organisateurs à réduire l’étape.

Dimanche, le peloton n’arrivera pas sur la Promenade des Anglais à Nice comme prévu mais à Levens au terme d’une étape de 92,7 km.