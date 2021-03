Avec Laurent Demol, la Renaissance Mons a son nouvel entraîneur

Laurent Demol, Anor Angeli et Maël Lepicier sont les trois nouvelles recrues de la Renaissance Mons 44. Antoine Cheval

Laurent Demol, en provenance du RWDM et ancien joueur Montois, entraînera l’équipe première évoluant en D3 amateurs. Deux anciens dragons, qui ont connu la D1, reviennent également au bercail.

Privé de terrains depuis six mois, la Renaissance Mons 44, qui entend faire revivre l’esprit du RAEC Mons, a mis à profit ce hiatus pour se renforcer et pour pouvoir prétendre à de plus grandes ambitions que celles qui lui étaient promises avant l’arrêt des compétitions.

Pour éviter donc de végéter en Division 3 amateurs et fortifier un groupe plein de bonne volonté mais qui manquait d’expérience, les dirigeants de la Renaissance Mons 44 sont partis à la chasse aux anciens joueurs du RAEC et de leur expérience.

Ce vendredi, le club a annoncé trois retours à la maison: ceux de Laurent Demol, Maël Lepicier et Arnor Angeli. Laurent Demol, 49 ans, entraînait le RWDM (D1B) jusqu’en décembre dernier, d’où il s’était fait licencier après une lourde défaite concédée à Lommel.

C’est 3 divisions en dessous que le coach a choisi de se relancer, dans un club qu’il connaît très bien puisqu’il a passé 10 ans comme joueur au RAEC, de 1991 à 2001. Titulaire de la licence Pro UEFA, il a entraîné les jeunes de l’Albert, où il officia également comme T2 et est également passé par Tubize et Mouscron.

Maël Lepicier, 35 ans, a joué 103 matchs pour le RAEC de 2009 à 2013. Ancien capitaine du club, il a vécu une montée.

Arnor Angeli a joué une cinquantaine de matchs de 2012 à 2014. Après l’Albert, il est passé par le Standard et le Beerschot notamment.

«Avec 6 anciens joueurs de D1 sur la pelouse, nous viserons les premiers rôles. Nous voulons absolument combler nos fidèles supporters», a déclaré Frédéric Herpoel, président sportif de la Renaissance Mons 44.