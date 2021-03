Amende très salée pour un resto; La police roule dans la BMW du dealer… 9 histoires judiciaires survenues en Wallonie

Il fallait mieux éviter ce resto: il risque une amende de 24 000€ pour une soixantaine de manquements pointés par l’Afsca; Le dealer repenti apprend que la police utilise désormais son véhicule; Elle dénonce un harceleur sur Facebook et permet de lancer une enquête judiciaire… Découvrez 9 histoires survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. 65 «problèmes» à la carte de ce resto

Probablement que l’on trouvait à la carte de ce restaurant du canard aux huit délices. Mais en cuisine, par contre, les contrôleurs de l’Afsca ont relevé 65 problèmes. «Il faisait sale à peu près partout. Des denrées étaient présentées sur le buffet avant de retourner dans la chambre froide en cuisine. La viande décongelait à température ambiante. Les chips (kroupouks) étaient stockées dans des sacs-poubelle…» Le substitut fait là la lecture d’un menu peu appétissant.

L’addition finale réclamée par le parquet est plutôt corsée: 24 000 d’amende avec le sursis pour la moitié.

2. La BMW du dealer désormais utilisée… par la police

Un Nivellois avait été intercepté à Waterloo avec plus de 100 gr de cannabis. Son véhicule a été confisqué. «C’est l’ironie de l’histoire: mon client avait un beau véhicule, je lui ai appris que la police patrouillait à bord», avait souri l’avocat de la défense à l’audience.

Citation de la semaine Cela signifie que la cheffe du service de l’urbanisme de la Commune ne s’est pas rendue sur place avant de rédiger son constat d’infraction. Un tel comportement d’une personne assermentée est inconcevable et inacceptable. +LIRE LE COMPTE-RENDU

4. Le marché aux bestiaux s’est mis à couvert mais risque 80 000€ d’amende

Ciblé par l’Afsca, poursuivi au pénal, le marché couvert de Ciney a fourni les efforts pour mieux respecter les règles sanitaires. Il subsiste la menace d’une amende.

5. Clarebout Potatoes: un vol de frites pour justifier un licenciement?

En février 2017, la société Clarebout Potatoes se séparait sur le champ de son responsable logistique. Elle lui reprochait un fait de vol… de frites surgelées! Il aurait été pris sur le fait. Mais l’avocat du prévenu s’interroge sur les circonstances de ce «flagrant délit». «Mon client coûtait trop cher à la société, et je pense que l’on a cherché une raison pour le licencier pour faute grave. Il s’agit d’un coup monté!»

6. Harceleur à la gare: «Je l’ai dénoncé pour qu’il arrête»

C’est le message publié sur Facebook en août dernier par Kimberley, une jeune Nivelloise de 20 ans, qui a tout déclenché. Immédiatement, une quarantaine d’autres Nivelloises l’ont contactée en expliquant qu’elles aussi en avaient marre.

Suite à ce mouvement d’ampleur sur les réseaux sociaux, la police a réagi, entendu les victimes, et déterré certains faits anciens. L’homme est détenu depuis le début du mois de novembre et devait s’expliquer ce mardi en correctionnelle sur des préventions d’attentat à la pudeur et de harcèlement.

Des coups face à l’aspirateur d’un car-wash à Dottignies

7. Devant le tribunal après une bagarre pour un aspirateur au car-wash

Un Mouscronnois est poursuivi pour avoir donné des coups dans un car-wash. La discorde est née autour d’un aspirateur.

«Un gars squattait trois aspirateurs. J’ai mis 1€ pour utiliser un aspirateur mais il me l’a littéralement arraché des mains pour faire sa voiture. En me disant au passage qu’il venait de gagner 1€», raconte le Mouscronnois, poursuivi devant le tribunal pour coups et blessures. Il prétend avoir gardé son sang-froid un certain temps. Jusqu’au moment où les deux coups ont été donnés. «L’autre type qui est venu vers moi pour me molester, je n’ai donc fait que réagir. Je lui ai ensuite demandé s’ils souhaitait que j’appelle une ambulance et je suis parti».

Le substitut du Procureur du Roi a bien du mal à suivre les excuses de la provocation et de la légitime défense avancées par le prévenu. Celui-ci mesure 1,8 mètre et pèse 120 kg; sa victime atteint tout juste 1,6 m et pèse deux fois moins.

8. Sitôt libérés, sitôt repris!

Incorrigibles prévenus qui, sitôt les joies de la liberté recouvrées, replongent les deux pieds joints dans la délinquance.

Interpellé pour trafic de stupéfiants, Benoît est placé en détention préventive durant trois mois, avant d’être libéré sous conditions.

Le jour de sa sortie, il récupère plus d’un kilo de cannabis qu’il avait dissimulé près d’une usine. Résultat: un retour en détention préventive durant sept mois. Et le risque de voir sa condamnation de 2019 à deux ans de prison avec sursis agrémentée d’une peine complémentaire de deux ans pour les présents faits.

Sébastien, lui, se trouvait pour sa part en congé pénitentiaire lorsqu’il a écumé, pour reprendre les termes de la substitute Kerkhofs, le village de Felenne (Beauraing). Des vols qualifiés et autres tentatives pour… se payer le ticket de train afin de regagner la prison!

9. Le cycliste a-t-il perdu les pédales?

Après une manoeuvre délicate dans un rond point, un automobiliste s’est dit contraint à s’arrêter et a indiqué avoir été frappé par un cycliste furibard qu’il accuse de coups et blessures volontaires.

Ce dernier, cité comme prévenu, conteste et déclare au contraire que c’est l’automobiliste qui l’a frappé en premier.

Qui aura le dermier mot? La scène a été filmée par un caméra Go Pro, qui servira sans doute le point final de cette affaire devant le tribunal.

On vous raconte la suite Dorian torturé à Fosses: jusqu’à 14 ans de prison Le tribunal correctionnel de Namur a rendu son jugement dans l’affaire de séquestration et de torture du jeune Dorian, dans la nuit du 24 au 25 juin 2019, à Fosses-la-Ville. Une séquence barbare qui s’était prolongée durant cinq heures et avait lourdement touché la victime, 19 ans, tant sur le plan physique que psychologique. +LIRE LE COMPTE-RENDU Bien-être animal: il castrait les chevreaux à l’élastique Un Wasseigeois, éleveur de moutons et de chèvres, castrait ses chevreaux… avec un élastique. Entre autres choses découvertes par l’Afsca. Il a bénéficié d’une suspension du prononcé d’une durée de trois ans devant le tribunal correctionnel de Huy +LIRE LE COMPTE-RENDU Jordan Deleuze condamné à dix ans de prison Jordan Deleuze a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il écope de dix ans de prison. C’est ce qu’avait requis l’avocat général. L’Arlonais devait répondre de l’assassinat de Freddy Bontems en décembre 2017 à Arlon. +LIRE LE COMPTE-RENDU Marjorie Leclercq écope de 20 ans de prison pour un incendie mortel à Jemappes La cour d’assises du Hainaut a prononcé une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre Marjorie Leclercq pour avoir bouté le feu volontairement, la nuit, à la maison de sa voisine Patricia Allemeersch. +LIRE LE COMPTE-RENDU Oumar Balde condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de son épouse La cour d’assises de Liège a condamné vendredi Oumar Balde, un Liégeois âgé de 41 ans, à une peine de 18 ans d’emprisonnement pour avoir commis le meurtre de son épouse. Oumou Diallo, âgée de 26 ans, avait été tuée de nombreux coups de couteau la nuit du 30 au 31 janvier 2018 et enterrée dans le jardin de l’habitation du couple à Wandre. +LIRE LE COMPTE-RENDU

PORTRAIT

Du vol de 193 obus à la base de Florennes aux rencontres avec André Agassi et Bernard Tapie: ce ténor du barreau raconte

Thierry Delaey était une des figures du barreau de Dinant. On ne le verra plus dans les prétoires locaux. Le Cinacien Thierry Delaey a décidé de déposer la toge… et de partir dans sa maison du Vaucluse, où il compte d’ailleurs s’inscrire au Barreau de Marseille.

L’occasion de revenir sur une carrière jalonnée par quelques histoires hors-normes.

