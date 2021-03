INFOGRAPHIES | Des effets indésirables pour moins d’un patient sur 100 ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en Belgique

Avec 5 314 notifications d’effets indésirables signalées sur un total de 618 156 personnes ayant reçu au moins une première dose d’un vaccin contre le Covid-19 en Belgique, le taux de patients souffrant de tels effets est de 0.68%. Dans 588 de ces cas, les effets indésirables sont considérés comme «graves».

Chaque semaine, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l’administration d’un vaccin contre le Covid-19.

Ce jeudi, l’AFMPS recensait pour l’ensemble de la Belgique 618 156 personnes ayant reçu au moins une dose d’un vaccin jusqu’au 8 mars inclus. Jusqu’à présent, trois types de vaccins ont été administrés: le vaccin développé par Pfizer/BioNTech (491 592 doses), celui de Moderna (32 501 doses) et celui d’AstraZeneca (94 063 doses).

Au total, 5 314 rapports d’effets indésirables ont été notifiés jusqu’en date du 8 mars inclus: 3 354 notifications suite à l’administration d’une dose du vaccin Pfizer/BioNTech (soit qui concerne 0.68% des patients ayant reçu ce vaccin), 554 avec le vaccin Moderna (1.7% des patients ayant reçu ce vaccin) et 1 406 avec le vaccin AstraZeneca (1.49% des patients ayant reçu ce vaccin).

Si l’on compile tous ces chiffres, nous observons donc que moins d’un patient sur 100 (0.86%) développe des effets indésirables.

Un site Internet permettant de notifier la présence de ces effets indésirables a été ouvert ici.

De quels effets indésirables parle-t-on?

L’AFMPS précise encore que les effets indésirables «connus et décrits dans la notice» indiquent «une activation du système immunitaire» et «disparaissent généralement après environ deux jours». Ces effets se traduisent par une poussée de fièvre, des douleurs musculaires, un malaise ou une réaction au point d’injection. Ils apparaissent généralement après la seconde dose des vaccins ARNm (Pfizer/BioNTech et Moderna) mais sont la plupart du temps signalés après la première dose avec le vaccin AstraZeneca.

Dans 588 cas (soit 11% des signalements d’effets secondaires indésirables, ce qui correspond à 0.095% des patients ayant reçu au moins une dose d’un vaccin), ces effets indésirables sont considérés comme graves: cela signifie que les effets décrits ci-dessus ont entraîné une incapacité de travail temporaire ou l’impossibilité de quitter la maison.

L’AFMPS a par ailleurs mis à jour une page de site Internet avec une série de questions/réponses que les patients pourraient se poser en la matière: à consulter ici.

52 décès rapportés, mais...

Enfin, l’AFMPS indique 52 rapports de décès (soit 0.0084%, ce qui équivaut à moins d’une personne sur 10 000 patients ayant reçu au moins une dose du vaccin), mais souligne le fait qu’«aucun lien de causalité formel avec un vaccin contre le Covid-19 n’a été établi». L’agence précise en outre que «le fait que les décès rapportés n’ont pas présenté un tableau clinique commun est un élément plutôt rassurant, de même que le fait que les décès survenaient après un délai variable».