VIDÉO | Quand Jean Dujardin et Grégory Gadebois se prennent pour Nicolas Sarkozy et François Hollande

Les images dévoilées sont bluffantes. On croirait véritablement voir Nicolas Sarkozy et François Hollande s’adresser à la nation lors d’une conférence de presse. Mais il n’en est rien: il s’agit en réalité de Jean Dujardin et Grégory Gadebois, les deux acteurs qui sont à l’affiche du nouveau film d’Anne Fontaine, «Présidents».

Pour les besoins du nouveau film d’Anne Fontaine, «Présidents», les deux acteurs se sont littéralement transformés pour incarner plus vrais que nature les deux ex-présidents français.

Pourtant, le film se présente avant tout «une comédie du pouvoir» fictionnelle et se défend d’incarner le biopic des deux anciens pensionnaires de l’Élysée. On ne pourra évidemment s’empêcher de penser à Sarkozy et Hollande à la découverte du pitch: désireux de revenir au premier plan politique, Nicolas, ancien président de la République, demande le soutien de François, lequel coule des jours heureux en Corrèze depuis la fin de son propre mandat présidentiel…

Dans l’attente de la réouverture des salles obscures sur le territoire hexagonal, Universal, qui distribue le film, a bloqué la date du 16 juin.