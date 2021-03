D1B | Derby pour le titre Union - RWDM: Forest interdit la présence de supporters

Les autorités de Forest ont décidé d’interdire par arrêté aux supporters de l’Union Saint-Gilloise et du RWDM l’accès autour et aux abords du stade Marien où les deux clubs mythiques de l’histoire et du folklore bruxellois se rencontreront samedi dans le cadre du championnat de division 1B.

La bourgmestre faisant fonction de Forest, Mariam El Hamidine, a décidé d’interdire par arrêté aux supporters de l’Union Saint-Gilloise et du RWDM l’accès autour et aux abords du stade Marien où les deux clubs mythiques de l’histoire et du folklore bruxellois se rencontreront samedi dans le cadre du championnat de division 1B. Ce match revêt un enjeu supplémentaire car en cas de victoire, l’USG pourrait remporter le titre et son ticket pour la D1A dès la saison prochaine, près de cinquante ans après avoir officié pour la dernière fois dans la division de l’élite du football belge.

La rencontre se déroulera à huis clos, conformément aux mesures sanitaires actuelles. L’arrêté de la bourgmestre prendra cours samedi à 13h00 et sera levé cinq heures après la fin du match, a indiqué la commune, vendredi.

Pendant cette période, les services de police pourront procéder à l’arrestation administrative de tout supporter fiché et/ou identifié comme appartenant à un «noyau dur» ou de tout supporter pouvant être considéré comme à risque. Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la commune de Forest.