Covid-19: la vaccination des 65 ans et + débute en Wallonie, voici la liste des 53 sites et leur date d’ouverture

La stratégie de vaccination s’accélère en Wallonie. Dès ce lundi 15 mars, on passe à la «phase de grande ampleur».

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo et la ministre de la Santé Christie Morreale ont fait le point ce vendredi avant le lancement lundi de la vaccination des personnes de 65 ans et plus.

Jusqu’ici, la phase 1A de la vaccination concernait les maisons de repos et le personnel hospitalier ainsi que les centres pour personnes handicapées. Cette phase se terminera le 2 avril, indique la Région, sauf pour le personnel soignant de 1re ligne pour lequel l’échéance n’est pas précisée.

Dès le 15 mars, la campagne de vaccination s’ouvre au grand public en commençant par les personnes âgées d’au moins 65 ans. Cela représente 640.000 personnes, qui seront progressivement convoquées dans un des 53 sites répartis en Wallonie, dont 40 centres fixes et 13 antennes de proximité.

8 centres fixes sont déjà ouverts. On en comptera 30 dès lundi et 38 à partir de mardi. Les autres seront progressivement ouverts d’ici début avril, selon les autorités. Ils seront ouverts 6 jours sur 7, de 12 à 15 heures par jour.

La province de Liège comptera le plus de sites (17), contre 14 en Hainaut, 10 à Namur, 6 en Luxembourg et 5 en Brabant wallon.

Plus de 100.000 convocations ont déjà été envoyées cette semaine, par courrier, e-mail ou sms. Les personnes les plus âgées sont conviées en premier.

Après les seniors, la phase suivante concernera les personnes avec comorbidités et ensuite les autres citoyens.

-

-

-

-

-

+ Décryptage complet à lire dans L’Avenir de ce samedi, sur notre site, sur tablette, smartphone ou PC