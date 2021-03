Kompany: «La Coupe est un objectif, mais pas le seul»

Vincent Kompany fait de la Coupe de Belgique un objectif parmi d’autres, conscient toutefois qu’un succès générerait des revenus supplémentaires, en plus d’une qualification européenne.

Vincent Kompany, à deux jours de la demi-finale de Coupe de Belgique contre Genk, ce dimanche (20h45), n’a pas laissé trop d’indices sur l’équipe qu’il alignera. La blessure de Hannes Delcroix l’oblige à recomposer sa défense. «Il y a Elias (Cobbaut) et d’autres joueurs qui se valent», a commenté l’entraîneur, qui a glissé un indice sur l’état de forme de Cobbaut: «L’avantage du calendrier est qu’il n’a qu’un match par semaine à disputer. »

Vainqueur de Genk à deux reprises en championnat (1-0 à domicile puis 1-2 à Genk), Anderlecht pourrait-il repartir sur les mêmes bases, avec un retour au 4-2-3-1, utilisé lors des deux succès? «Genk joue aussi de manière différente, plus compacte, depuis quelques semaines», précise Kompany, qui ne veut pas limiter le débat au système retenu. «On doit surtout donner toutes les solutions aux joueurs avant le match.»

Interrogé sur l’importance de la Coupe de Belgique, pour Anderlecht, Vincent Kompany a admis: «C’est le match le plus important, à ce moment-ci. Mais pour moi, tous les matches sont importants, et c’est ce que je veux transmettre aux joueurs.» La victoire dans cette compétition est-elle une obligation? «Vu le contexte du club, chaque forme de revenu supplémentaire peut changer la donne, a commenté Kompany. Une victoire finale (et donc une qualification européenne, en Ligue Europa ou en Conference League) peut aider le club dans sa progression. La Coupe est donc un objectif, mais pas le seul non plus.»