Coronavirus: le centre de crise analyse les derniers chiffres en Belgique

Le centre de crise et Sciensano tiennent une nouvelle conférence de presse ce vendredi, pour analyser les derniers chiffres du coronavirus en Belgique. Suivez les annonces en direct.

Ce matin, on a appris qu’entre le 5 et le 11 mars, il y a eu en moyenne 146,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 6% par rapport à la période de référence précédente.

Au total, 1.910 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 446 patients traités en soins intensifs, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce vendredi matin.

