La culture fait de la résistance: les activités proposées en Brabant wallon

Malgré la crise sanitaire, plusieurs activités culturelles auront lieu cette semaine en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

EXPOSITIONS

Nivelles:

«Aux Lisières» Deux cents élèves de l’Institut provincial des arts et métiers (Nivelles), de l’institut du Sacré-Cœur (Nivelles) et de l’Institut provincial d’enseignement secondaire (Wavre) ont observé les univers des écrivains Caroline Lamarche et Michel Van Zeveren, puis s’en sont inspirés pour produire une exposition. Les formes artistiques varient, allant du dessin à la sculpture en passant par la photographie. Bibliothèque centrale du Brabant wallon, place Albert Ier, 1. Du 19 au 27 mars. Entrée gratuite.

067 89 35 94, https ://lesnuitsdencre.be/expositions/

Louvain-la-Neuve

Sandy Doutreluingne (dessins) Du 5 au 19 mars, l’artiste néolouvaniste Sandy Doutreluingne expose ses créations à la papeterie Ciaco. Avec un style féerique mélangeant crayons de couleur et peinture dorée, l’artiste présente une série de portraits via un art qu’elle souhaite poétique et symbolique. Entrée gratuite. Rue Charlemagne, 13.

https ://www.facebook.com/events/130920608857784

RANDONNÉE

Braine-le-Château

Découverte du village médiéval Envie de mieux connaître l’histoire de Braine-le-Château? Ce dimanche 14 mars, à 9 h 45, Proxirando propose une balade de 19 km à travers le village, connu entre autres pour son château érigé à partir du XIe siècle et aujourd’hui disparu. Découverte des bois, chapelles, douves et réserves naturelles. Participation: 5€; gratuit jusqu’à 16 ans. Réservation la veille au plus tard (0474 76 15 00, philippe.requette@skynet.be). Lieu de rassemblement: Grand-Place, 20.

http://www.proxirando.be/brainechateau.html

Villers-la-Ville

Marche nordique Le dimanche 21 mars, à 10 h, le Syndicat d’initiative et le Relais du visiteur proposent une marche nordique guidée au cœur de la nature villersoise. À la fin de la balade, les organisateurs offriront une «box apéro» à déguster chez soi. Départ devant le Syndicat d’initiative, rue de l’Abbaye, 53. Participation: 5€ pour les adultes; 3€ pour les enfants. Inscription préalable indispensable.

067 77 23 43, info@relaisduvisiteur.be, https ://relaisduvisiteur.be/evenement/balade-decouvertes-marche-nordique-a-villers-la-ville/

FILM

Genappe

«Pour Sama» À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), le Centre culturel de Genappe propose le documentaire «Pour Sama» (2019), de Waad al-Kateab et Edward Watts, à visionner chez soi. Le film se déroule dans la ville d’Alep entre 2011 et 2016, pendant le soulèvement révolutionnaire, la guerre civile syrienne et le siège d’Alep.

Il raconte la vie d’une jeune étudiante syrienne, Waad al-Kateab, qui filme son quotidien, depuis les premières manifestations étudiantes de 2011 jusqu’aux bombardements sur la zone assiégée à l’est de la ville. Le film sera disponible le jeudi 18 mars. Pour le visionner: envoyez un mail à reservation@ccgenappe.be et vous recevrez ensuite un code et les instructions pour voir le film dans la journée ou en soirée.

https ://ww.ccgenappe.be/2021/02/18/pour-sama-un-documentaire-dans-la-realite-dalep/

EN FAMILLE

Wavre

Le petit monde de Michel Van Zeveren Pour la 27e édition des «Nuits d’encre», la Bibliothèque centrale du Brabant wallon emmène les visiteurs dans le monde de Michel Van Zeveren, écrivain et illustrateur de livres pour enfants. L’exposition permet de découvrir les personnages créés par l’auteur et l’univers humoristique dans lequel ils évoluent. En plus de l’exposition interactive, où les personnes se baladent de case en case, les visiteurs auront l’opportunité d’observer quelques dessins originaux de 17 livres. Du 8 mars au 8 mai. Le mercredi et le vendredi après-midi, le samedi matin. Gratuit. Tout public. Bibliothèque Maurice Carême, rue de l’Ermitage, 65.

https ://lesnuitsdencre.be/expositions/

Braine-l’Alleud

Une journée sous le signe des Indiens d’Amérique Le mercredi 17 mars, le Centre culturel de Braine-l’Alleud propose le film d’animation «Pachamama», qui raconte l’histoire de deux petits Indiens de la Cordillère des Andes qui partent à la recherche d’un totem qui a le pouvoir d’assurer la fertilité des terres.

Ce film à message écologique dure un peu plus d’une heure et sera suivi d’un atelier de création d’un totem à construire en famille tout en explorant les divers rituels et traditions indiennes à travers quelques lectures. Participation: 5€. Inscription indispensable. Centre culturel de Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, 4.

https ://www.braineculture.be/evenement/Pachamama_n75616570

BROCANTE

Jodoigne

«Le Grenier du fil» Malgré la période particulière que nous traversons, l’ASBL SourisNous organise, le dimanche 21 mars à l’athénée de Jodoigne, la 12e édition de sa brocante dédiée aux passionnés du fil. Matériel de tricot, broderie, crochet et patchwork. Pour exposer: 15€ pour un emplacement. Réservation indispensable pour les exposants: 0494 24 10 86, sourisnousjodoigne@gmail.com. Entrée pour les visiteurs: 2,50€. Athénée, chaussée de Hannut, 61.

https ://www.out.be/fr/evenements/613701/grenier-du-fil-de-jodoigne/