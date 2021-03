Vranjes: «Si je pouvais remonter le temps, je n’aurais probablement jamais signé à Anderlecht»

Le défenseur bosnien, prêté à Charleroi jusqu’à la fin de la saison, s’est confié au Het Laatste Nieuws sur son avenir à Anderlecht.

En trois saisons, Ognjen Vranjes (31 ans) n’a joué que 18 matches avec les Mauves depuis son arrivée de l’AEK Athènes durant l’été 2018.

Le Bosnien, qui jouit pourtant d’un salaire annuel brut de 1,25 million€ et a un contrat qui expire en juin 2022, est même passé par le noyau B. Cette saison, il n’a joué que 4 matches après la blessure de Cobbaut, avant de disparaître des radars. «Même si Anderlecht me fait jouer en U12, je reste. Avec Kompany, on est ami. Je lui souhaite beaucoup de succès», a-t-il confié à nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Son choix de rejoindre les Mauves, même s’il est intéressant financièrement, il le met en doute. «Je n’ai pas d’avenir à Anderlecht. Si je pouvais remonter le temps, je ne serais probablement jamais venu.»

Son salaire, très élevé pour son rendement, est évidemment problématique. L’AEK Athènes, qui a souhaité le rapatrier cet été, n’a pas pu s’aligner sur ses exigences financières.

Anderlecht l’a prêté à Charleroi jusqu’à la fin de la saison. Depuis son arrivée, il a disputé toutes les rencontres en tant que titulaire (6 matches de D1A et 2 matches de Coupe). «Je suis à nouveau un vrai footballeur. Je suis reconnaissant à Charleroi de m’avoir arraché à Anderlecht en janvier. Je veux les remercier pour cette confiance», explique-t-il à nos confrères néerlandophones.