Météo: averses parfois intenses, coup de tonnerre possible, rafales jusqu’à 80 km/h ce vendredi; alerte de l’IRM pour demain

Les rafales de vent seront à nouveau assez fortes ce vendredi. Les averses seront parfois intenses, et pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre ou de grésil.

Le temps sera généralement sec en début de journée ce vendredi, avant le passage d’une nouvelle ligne d’averses active à partir de l’ouest du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les rafales de vent seront à nouveau assez fortes.

La journée de ce vendredi débutera sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Des averses toucheront assez rapidement la côte en fin de matinée ou en mi-journée avant de se propager vers les autres régions l’après-midi.

+ Consultez les prévisions météo via notre module ici

Les averses seront parfois intenses, et pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre ou de grésil. Le vent sera assez fort à fort de sud-ouest, avec des rafales qui pourront atteindre des valeurs comprises entre 70 et 80 km/h. Les maxima oscilleront entre 6 et 8 degrés en Ardenne et entre 8 et 10 degrés ailleurs.

Durant la soirée, la tendance aux averses diminuera temporairement à partir de l’ouest du pays avec quelques d’éclaircies. En seconde partie de nuit, une nouvelle zone de pluie abordera notre territoire à partir de la côte.

En fin de nuit, le vent de sud-ouest deviendra assez fort à fort avec des rafales de 70 à 80 km/h. Les minima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 7 degrés au littoral.