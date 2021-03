L’ancien Diable rouge Logan Bailly signe en P3 liégeoise, à Bressoux

L’ancien portier de Genk, OHL, Mouscron, du Celtic Glasgow ou encore du Borussia Moenchengladbach est encore descendu d’un cran en signant au FC Bressoux, en P3C.

À 35 ans, il restait sur une expérience mitigée à l’UR Namur en D2 ACFF. Sans club depuis cette saison, évidemment perturbée par le Covid-19,

Logan Bailly – 8 sélections avec les Diables rouges, 176 matches de D1A et 61 matches de Bundesliga – a retrouvé de l’embauche en P3C, au FC Bressoux.

«Logan travaille à deux pas de mon domicile et nous partageons pas mal d’amis en commun, dont mon nouveau T3, Ahmed Tantane. On s’est rencontré et le feeling est directement passé, c’est comme ça qu’on est assez rapidement tombé d’accord pour qu’il s’engage avec nous», explique David Ceccano, son nouveau coach, à nos confrères de La Meuse.