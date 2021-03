Roger Federer renonce à disputer le tournoi de Dubaï

Roger Federer, revenu cette semaine sur le circuit ATP après 13 mois d’absence, a renoncé à disputer le tournoi de Dubaï la semaine prochaine. Le Suisse l’a annoncé jeudi via ses réseaux sociaux.

Roger Federer, 39 ans, a repris la compétition cette semaine au tournoi de Doha, lui qui n’avait plus joué depuis sa demi-finale de l’Open d’Australie 2020 perdue face à Novak Djokovic.

L’ancien numéro un mondial, qui a été opéré deux fois du genou en 2020, a été éliminé jeudi au 2e tour du tournoi de Doha par le Géorgien Nikoloz Basilashvili (42e mondial) 3-6, 6-1, 7-5.

«C’était super de revenir sur l’ATP Tour, j’ai adoré jouer chaque minute à Doha», a indiqué Federer, 6e mondial. «J’ai décidé qu’il était préférable de retourner à l’entraînement et par conséquent, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Dubaï la semaine prochaine».

Après sa demi-finale de l’Open d’Australie en janvier 2020 et un match exhibition début février contre Rafael Nadal en Afrique du Sud, Federer avait décidé de subir une arthroscopie au genou droit qui le gênait depuis plusieurs années déjà. La suspension du circuit, une récupération plus compliquée que prévu et une seconde arthroscopie du même genou en mai l’ont conduit à couper complètement avec la compétition jusqu’à ce mercredi.