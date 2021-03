Tempête Lola: de nombreuses interventions à Bruxelles et en région verviétoise

De la Wallonie picarde à la région verviétoise, en passant par Bruxelles, les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises ce jeudi après le passage de la tempête Lola.

La tempête a nécessité jeudi 118 interventions à Bruxelles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n’y a heureusement que des dégâts matériels à déplorer.

Le porte-parole a attendu qu’il n’y ait plus d’intervention en attente pour communiquer son bilan définitif. Passé 17h30, il y avait 4 interventions encore en cours et 114 autres qui avaient été clôturées. Ces dernières ont concerné 13 arbres déracinés et 101 objets emportés par les bourrasques de vent.

Une trentaine d’interventions pour les pompiers verviétois

De leur côté, les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus à une trentaine de reprises ce jeudi, en raison des fortes rafales de vent qui ont balayé le pays.

Les interventions concernaient principalement des arbres et des fils électriques tombés sur les voiries.

À Petit-Rechain par exemple, un arbre est tombé au parc de La Tourelle. Rapidement, les pompiers sont intervenus pour dégager la rue de Grand-Rechain, indique la Ville de Verviers qui précise que dans sa chute, l’arbre a endommagé un érable qui menace, lui aussi de tomber. L’érable sera abattu ce vendredi, ce qui risque de provoquer des embarras de circulation.