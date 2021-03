VIDÉO | Epicuris: une école éphémère des métiers de bouche au Wex de Marche-en-Famenne

«C’est ici à Marche que la demande était la plus forte»

Noémie Henry, vous êtes directrice d’Epicuris, concrètement, que proposez-vous exactement ici au Wex?

Nous avons investi le Palais 4 du Wex pour le transformer en Epicuris éphémère. Concrètement, de mars à fin juin, nous avons aménagé six ateliers (deux en boucherie, deux en boulangerie-pâtisserie et deux en cuisine) pour proposer aux demandeurs d’emploi de se former dans des métiers, dont certains en pénurie, dans le domaine alimentaire. Noémie Henry, directrice d’Epicuris -ÉdA

Pourquoi avoir choisi Marche-en-Famenne et le Wex?

Tout simplement parce que Marche-en-Famenne est, suite à une analyse des besoins du marché de l’emploi et de la formation, l’endroit dans lequel, durant ce premier semestre, la tension sur le marché de l’emploi était la plus forte. C’est-à-dire que c’est à Marche et ses environs que l’on trouve le plus de demandeurs d’emploi intéressés à pratiquer ces métiers de bouche, et parallèlement, le plus d’offres d’emploi dans ces métiers diffusés par le Forem. Pour résumer, c’est ici à Marche que les choses matchaient le mieux. Deuxièmement, l’infrastructure, proposée par le Wex, nous a permis de créer ces ateliers Epicuris éphémères tout en respectant scrupuleusement tant les protocoles d’hygiène de l’Afsca que les mesures sanitaires liées à la pandémie actuelle.