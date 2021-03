Wallonie Cyclable: les 116 Communes sélectionnées se partagent 61,2 millions

On connaît la liste des 116 Communes retenues dans le projet Wallonie Cyclable. Le budget est passé de 40 à 61 millions. Tous les détails…

Au début du mois de septembre, l’appel à projets «Wallonie Cyclable» était lancé, à l’initiative du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry: une enveloppe de 40 millions pouvait être partagée entre les Communes sur base d’un projet permettant de développer l’usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire.

Ce jeudi, le gouvernement wallon a listé les Communes pilotes retenues après analyse de leur dossier. Il y en a 116.

1. Deux fois plus en 2024

L’objectif de la majorité wallonne en ce qui concerne la mobilité cyclable, c’est de doubler l’usage du vélo d’ici à 2024 et à le multiplier par cinq d’ici à 2030.

2. Les critères de sélection

Pour être retenus, les dossiers de candidature des Communes devaient construire à leur échelle tout un réseau cyclable (un réseau «structurant», comme on dit pour les autoroutes) permettant de relier par exemple la gare, les pôles locaux d’activités, les zones d’habitat entre elles, l’école, l’hôpital, les commerces… Tout ce qui doit être rendu directement accessible pour les cyclistes au quotidien. Leur sécurité et leur confort figuraient aussi parmi les critères majeurs, tout comme la prise en compte d’un stationnement vélo sécurisé, l’intermodalité avec les autres modes de transport, la formation et la sensibilisation des plus jeunes, etc.

3. De 150 000€ à 1,7 million

L’administration wallonne a reçu 173 dossiers. Et 116 ont donc été sélectionnés. Ce qui veut dire que la Région y interviendra à 80% dans les travaux subsidiables estampillés Wallonie Cyclable. Le budget total, initialement fixé à 40 millions sur 2 ans, est passé à 61,2 millions.

Les subventions varient en fonction du nombre d’habitants. Six catégories avaient été définies. Les Communes de plus de 80 000 habitants reçoivent des subventions plafonnées à 1,7 million (c’est le cas pour Liège, Charleroi, Namur, Mons). Entre 30 000 et 80 000 habitants, le maximum est de 1,2 million: c’est la timbale décrochée notamment par Arlon, Wavre, Mouscron ou Ottignies-LLN. Des entités comme Visé, Herve ou Dour reçoivent 500 000€. Pour Ellezelles, Viroinval ou Hotton, le montant maximal est de 150 000€, etc. (voir la liste ci-dessous)

4. Second tour

«Les Communes pilotes sélectionnées ont maintenant quatre mois pour présenter au SPW Mobilité & Infrastructures des dossiers d’aménagements concrets à réaliser», rappelle le cabinet de Philippe Henry. Un deuxième tour est d’ores et déjà annoncé pour la tranche 2022-2024.