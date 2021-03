La Boum: 8 scènes, DJ V-Laet-M et 50.000 fêtards au Bois de La Cambre… le 1er avril?

On a vu les jeunes affluer au Bois de La Cambre aux premiers rayons de soleil. Mais avec La Boum, premier festival en temps de pandémie, ce sont des milliers de fêtards qui risquent d’affluer à Bruxelles. Date prévue: le… 1er avril.

C’est une affiche de folie qui promet de labourer le Bois de La Cambre au moins autant qu’un cyclocross dans les Ardennes flamandes. Voire imiter l’effet dévastateur du Tomorrowland sur le cirque naturel du domaine de Schorre. Petit nom: La Boum, avec une bombe dans le logo à la place du «o».

Y est annoncée une tripotée de pointures internationales de la musique électronique. Jugez plutôt: Calvin Harris, Carl Cox, Steve Aoki, Diplo, Charlotte de Witte, Tiësto, Skrillex, Martin Garrix ou le local de l’étape Lost Frequencies. Et 75 autres DJ du monde entier. Au total: 94 noms, 12h de musique sur 8 scènes parrainées par les plus grands festivals et réparties autour des étangs. Mot d’ordre: «contrer les pouvoirs liberticides».

«Poison d’avril»

C’est certain, ce ne sont pas les réseaux sociaux des journaux belges qui seront secoués par ce séisme, mais bien la planète médiatique entière. Car plus de 12.000 fêtards ont déjà prévu d’en être, et plus de 40.000 autres y songent, d’après la page Facebook dédiée. Alors à côté de ce que les organisateurs annoncent comme «le plus grand événement sauvage de tous les temps», les polémiques sur les quelques teufs improvisées en février derniers dans l’espace vert bruxellois ou le parc de La Boverie à Liège nous sembleront risibles.

Mais à bien éplucher la page des organisateurs, très pro avec son affiche et son plan du site, certains indices nous permettent de douter de la rationalité de cette Boum, qualifiée de «poison d’avril». Il y a d’abord la date: 1er avril. Il y a ensuite le nom d’un pseudo-label new-yorkais adoubant l’affaire: We Don’t Give A F***. Autrement dit, «On s’en f***». Il y a aussi la programmation de DJ bien connus des comités de concertation à la belge: DJ Elio, DJ Marco Van Rasto, Magynomask et DJ V-Laet-M. Et puis il y a les recommandations carrément loufoques en ces temps pandémiques: «aucune distanciation ou gestes barrières ne sera toléré. Venez nu, embrassez-vous, faites l’amour…»

On n’en voudra pas aux internautes de surfer sur cette fake news pour détourner photos et vidéos dans un patchwork hilarant. Et transformer la blague en vrai buzz.