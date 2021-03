AstraZeneca: à ce stade, il semble que «ce lot n’a pas été utilisé en Belgique»

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) répond prudemment à la question. Mais selon ses informations, la Belgique n’est pas concernée par le lot problématique du vaccin AstraZeneca.

La Belgique est-elle concernée par les problèmes survenus au Danemark, où plusieurs pathologies thromboemboliques sont survenues suite à l’administration de vaccins AstraZeneca? L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination souvent le dossier de très près, assurent-ils.

Interrogé sur le sujet par Catherine Fonck (cdH), ce jeudi en séance plénière de la Chambre, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), a expliqué ne pas avoir d’informations supplémentaires à ce stade. «Mais nous sommes en train d’étudier toutes les informations scrupuleusement», explique-t-il. «Selon mes informations, à prendre avec précaution, le lot n’a pas été utilisé en Belgique. Je ne sais pas non plus s’il y a un lien entre le lot et les problèmes survenus.» Cela reste à confirmer ou à infirmer, donc.

La députée d’opposition l’a au passage invité à «clarifier en urgence la situation. En matière de vaccination, il ne peut pas y avoir le moindre doute».

De son côté, la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen), a affirmé sur la VRT que la Belgique n’a pas reçu de dose de ce lot potentiellement problématique.