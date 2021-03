DÉCRYPTAGE | De Katrina à Lola en passant par Irma: d’où vient le nom des tempêtes et pourquoi s’agit-il (souvent) de noms féminins

En 2017, Irma avait soufflé sur les Caraïbes, provoquant de nombreux dégâts. Or, c’est un fait: les tempêtes les plus dévastatrices sont souvent affublées d’un nom de femme. Comme l’expliquer? Éléments de réponse ci-dessous… AFP

Lola va-t-elle mettre notre pays sens dessus dessous? Comme d’autres avant elle, cette tempête fait planer la menace de dégâts plus ou moins importants à venir sur notre territoire. Mais pourquoi l’a-t-on appelé Lola? L’occasion de revenir sur la nomenclature des tempêtes et de comprendre d’où leur viennent ces noms.

Dans l’imaginaire collectif, l’évocation d’une tempête meurtrière activera davantage des souvenirs liés à des prénoms féminins que des prénoms masculins. Du tristement célèbre Katrina à Irma en passant par Gloria, Laura ou Sally: les tempêtes dévastatrices porteraient ainsi toutes des prénoms féminins. Vraiment?

Mais de quoi parle-t-on au juste?

Rafales de vents, pluie intense ou grêle, voire encore coups de tonnerre… Qu’est-ce qui définit au juste une tempête?

Sur le site de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM), une tempête y est définie comme une «perturbation atmosphérique comportant des variations des champs de pressions et de vents dominants, dont l’échelle va de la tornade (1 km) aux cyclones extra-tropicaux (2 000 à 3 000 km)». L’IRM précise en outre qu’il s’agit de « vent dont la vitesse moyenne est comprise entre 75 et 88 km/h», ce qui correspond à «force 9 sur l’échelle de Beaufort». Autrement dit, ça en fait quand même un paquet!

Une intensité variable

Une simple observation suffira cependant à comprendre que toutes les tempêtes ne présentent pas la même intensité.

Les tempêtes peuvent prendre différentes formes et offrir différentes intensités. Sasa Kadrijevic - stock.adobe.com

Ainsi, si l’on se souvient bien sûr du passage récent de Ciara par la Belgique (+ consultez notre dossier spécial consacré à Ciara ici), d’autres ont aussi balayé notre plat pays sans causer de véritables dégâts ni que cela marque véritablement les esprits.

Pourtant, le rituel semble bien établi: à l’approche de chacune d’elles, le numéro 1722 est désormais systématiquement activé en prévision de dégâts ou d’urgences à devoir traiter dans le sillage de leur passage.

Une féminisation des tempêtes les plus dévastatrices?

Au-delà de leur intensité et de ce qu’elles entraînent comme conséquence, ce qui frappe notamment lorsque l’on évoque les tempêtes, c’est leur nom. De Ciara à Lola, donc, en passant par Katrina, Irma ou Gloria, les météorologues prennent-ils un malin plaisir à nommer celles-ci exclusivement avec des prénoms féminins?

Non.

D’ailleurs, parmi les tempêtes les plus dévastatrices s’étant abattues sur la planète au cours des trente dernières années, certaines portent bel et bien des prénoms masculins: c’est le cas notamment de l’ouragan Mitch, ayant fait près de 20 000 morts ou disparus aux USA en 1998.

Une tradition qui viendrait d’Australie

L’histoire des noms des ouragans recèle bien évidemment d’anecdotes, mais elle renferme aussi un système de nomenclature aujourd’hui relativement bien défini. Et donc, celui-ci ne s’arrête pas aux noms féminins.

Ce météorologue australien est en quelque sorte le père de la nomenclature des tempêtes. Sir Harold Nicholas Selon les sources, les premières attributions de noms pour une tempête remontent au XVIIIe siècle pour les unes, au début du 20e pour les autres. La légende veut en effet que certains météorologues de la fin du XVIIIe siècle prenaient un malin plaisir à nommer les tempêtes qu’ils étudiaient d’après le nom de leurs femmes et petites copines! Mais c’est en Australie que serait véritablement née cette tradition, où le météorologue local Clement Lindley Wragge donnait aux tempêtes les noms de politiciens qu’il n’appréciait guère…

Des noms de femmes pendant 30 ans

Par la suite, les services météorologiques de l’armée américaine ont pris pour habitude à partir de la Seconde Guerre mondiale de donner aux tempêtes des noms féminins. Autant dire que les mouvements féministes devenus contagieux et de plus en plus puissants dans la société américaine des seventies ont peu goûté la chose, entraînant une alternance entre prénoms féminins et masculins.

Ces dernières années, des noms masculins ont ainsi également marqué l’histoire des tempêtes avec Harvey en 2017 ou Barry en 2019.

Le choix des prénoms

La plus célèbre «madame météo» d’Allemagne, Karla Wege, est l’origine du processus de nomenclature des tempêtes en Europe. ZDF / Capture d’écran YouTube Sur le continent européen, il faut attendre 1954 et la suggestion de Karla Wege, étudiante en météorologie à l’Université libre de Berlin, pour assister à la création d’une véritable nomenclature des tempêtes.

L’objectif poursuivi était de pouvoir ainsi plus facilement suivre ces tempêtes sur une carte météorologique. Jusqu’en 1979, toutes les tempêtes portaient des noms féminins, tandis que les anticyclones portaient des noms masculins.

L’alternance depuis 1998

Une série de règles a progressivement été précisée par l’institut berlinois. Les prénoms des tempêtes sont ainsi choisis désormais annuellement par ordre alphabétique: cela signifie que la première tempête de l’année portera un prénom commençant par la lettre A, la deuxième par la lettre B et ainsi de suite.

En outre, et pour répondre aux contestations de plus en plus nombreuses dans les années septante, des prénoms féminins sont depuis 1998 donnés seulement durant les années paires, tandis que des prénoms masculins sont donnés durant les années impaires.

«Mais Lola en 2021, ce n’est pas normal»

Les plus attentifs d’entre vous l’auront évidemment relevé: Lola, soit un prénom féminin, en 2021, soit une année impaire, ce n’est du coup pas normal! En fait, si…

Car ce n’est qu’au début du XXIe siècle que la pratique s’est véritablement étendue à d’autres pays d’Europe. Ainsi, si l’Université libre de Berlin continue aujourd’hui de fixer pour l’ensemble du continent européen le nom des tempêtes, plusieurs services météorologiques se sont accordés entre eux (la Grande-Bretagne avec l’Irlande et les Pays-Bas notamment; la France avec l’Espagne, le Portugal et la Belgique également; les pays scandinaves entre eux) afin de pouvoir eux-mêmes baptiser les tempêtes qui affectent directement leur propre territoire.

En 2020, Ciara causait d’importants dégâts sur le territoire belge. Dans la nomenclature édictée par l’Université de Berlin, vous ne trouverez toutefois pas de mention d’une tempête baptisée ainsi. Et pour cause: tandis que le nom de Sabine lui avait été attribué, les services météorologiques de plusieurs pays ont choisi de la rebaptiser selon leur propre nomenclature étant donné l’impact qu’elle avait sur leurs territoires. Photo News

En ce qui concerne Lola et plus généralement la Belgique, le nom suit donc une nomenclature qui s’inspire de celle de Berlin mais peut donc sur certains points différer. En effet, avec leurs homologues français, espagnols et portugais, les météorologues belges ont choisi de baptiser les tempêtes par ordre alphabétique et en alternance systématique sur base de cycles de 21 noms. Ainsi, si Lola se montre aujourd’hui menaçante dans le ciel belge, elle succède à Karim, dont nous n’avons pratiquement pas entendu parler. Et Mathieu sera le nom de la prochaine tempête qui affectera la Belgique (puis ce sera au tour de Nadia, Octave, Paula, Rodrigo, Sofia, Tristan, Viviane et enfin Walter, avant d’entamer une nouvelle liste par la lettre A).

Et si vous baptisiez vous-même la prochaine tempête? C’est possible! Depuis 2002, n’importe quel individu (vous, par exemple) peut lui-même nommer une tempête au sein de la nomenclature berlinoise. À condition de… payer! En effet, baptiser une tempête vous coûtera 199 euros s’il s’agit d’une simple dépression et 299 euros s’il s’agit d’un anticyclone! Les sommes ainsi perçues servent à financer l’institut berlinois qui s’occupe de nommer les tempêtes.

L’OMM pour les USA et le reste du monde

On notera encore que pour ce qui concerne les tempêtes hors Europe, c’est désormais l’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui fait autorité. Celle-ci a depuis «sous-traité» la chose à cinq organismes régionaux à travers le monde.

En revanche, l’OMM ne donne un nom à une tempête que si celle-ci comprend des vents dépassant les 119 km/h.

Pourquoi les ouragans féminins sont-ils plus mortels aux USA

Mais comment expliquer dès lors que les ouragans féminins sont souvent plus mortels que les ouragans masculins, notamment sur le territoire américain?

L’ouragan maria avait causé de très nombreux dégâts en 2017 sur diverses îles des Caraïbes, comme ici en République dominicaine. Mais pourquoi les plus dévastatrices des tempêtes outre-Atlantique portent-elles toutes ou presque des noms de femmes? Une étude a donné des éléments de réponse… AFP

La chose peut surprendre mais, en 2014, une étude très sérieuse menée, entre autres, par des chercheurs de l’Université de l’Illinois et de celle d’Arizona State (et publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)) a dévoilé des résultats surprenants, pour ne pas dire ahurissant.

Les auteurs de cette étude ont en effet analysé 95 ouragans et, au final, démontré que, si d’une part les météorologues américains semblaient prendre un malin plaisir sexiste à nommer plus facilement les ouragans les plus destructeurs par des noms de femmes, ceux-ci étaient à l’inverse perçus comme moins dangereux par la population, du fait, justement, de leur nature «féminine»! Entraînant une mise en garde pas toujours respectée lorsqu’il s’agit d’une tempête de nom féminin …