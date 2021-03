Vaste opération antidrogue: 17 des 28 personnes interpellées placées sous mandat d’arrêt

Dix-sept des 28 suspects interpellés dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur un trafic de téléphones cryptés et sur l’entreprise Sky ECC ont été placés sous mandat d’arrêt.

Ils sont inculpés entre autres d’appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment. Ils comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil de Malines.

Le parquet fédéral précise dans un communiqué envoyé jeudi que 20 autres personnes, également appréhendées lors de la vaste intervention menée mardi, ont été emmenées pour audition dans le cadre de divers dossiers connexes, notamment dans les arrondissements judiciaires d’Anvers, du Limbourg, de Charleroi, de Liège et de Flandre orientale (BIEN: orientale).

L’opération de mardi, la plus grande jamais organisée dans le pays, a procédé au démantèlement de la société Sky ECC, une organisation qui fournit des téléphones cryptés partout dans le monde. L’objectif de l’opération était également d’identifier les organisations criminelles qui se servent du logiciel de cryptage de Sky ECC grâce au travail de décryptage de la police.

Au total, 48 personnes ont été privées de liberté pour audition et plus d’1,2 million d’euros ont été saisis. Les policiers ont également confisqué 15 armes prohibées dont six armes à feu, huit véhicules de luxe, trois machines pour compter l’argent, des uniformes de police et des balises