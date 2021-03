La population scolaire dans l’enseignement flamand dépasse les 50.000 élèves

Pour la première fois de son histoire, l’enseignement néerlandophone à Bruxelles a dépassé le cap des 50.000 élèves inscrits.

En février, les écoles flamandes de la capitale ont ainsi recensé 51.350 élèves, a indiqué jeudi le ministre Sven Gatz devant la commission communautaire néerlandophone (Cocon).

Il y a cinq ans, durant l’année scolaire 2015-2016, l’enseignement néerlandophone à Bruxelles comptait encore moins de 45.000 élèves, de la maternelle jusqu’au secondaire.

Cette hausse de la population scolaire se constate à tous les niveaux, mais elle est particulièrement marquée dans le secondaire.

«Le succès de l’enseignement néerlandophone est dû à plusieurs facteurs. Cela prouve en tout cas la qualité de l’enseignement dispensé par nos écoles», a commenté M. Gatz.

Selon lui, de plus en plus de parents jugent que cette qualité, «aussi sur le plan du multilinguisme», offre à leurs enfants la meilleure garantie de succès dans l’enseignement supérieur, et puis sur le marché de l’emploi.

Le ministre estime que la qualité des infrastructures offertes dans les écoles flamandes de la capitale explique également en partie ce succès.