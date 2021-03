Bientôt la fin de l’essence et du diesel? ; Quand la technologie vient en aide à nos aînés ; Pas de «remontada» pour le Barça… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce jeudi 11 mars 2021.

1. À quand la fin de l’essence et du diesel? La Belgique et huit autres pays veulent une date

Neuf pays, dont la Belgique, demandent à l’Europe de fixer une date butoir pour mettre fin à la vente de voitures thermiques.

2. La guitare de Quentin Dujardin résonnera à nouveau ce vendredi

C’est, pour lui, la suite logique de son combat débuté le 14 février. Sa guitare à la main, il jouera à nouveau ce vendredi.

3. Comment diminuer les risques d’accidents des aînés?

L’ASBL Ergo 2.0 propose assistance et prévention aux personnes âgées, afin de les maintenir chez elles le plus longtemps possible.

4. Citadelle de Namur: un bond de 8 500 ans dans le passé

«Retour vers le passé»: c’est le nom de la nouvelle animation proposée sur le site de la citadelle de Namur. Cette visite guidée, en français, part à la découverte de toutes les périodes de l’histoire de la citadelle.

5. Assises d’Arlon: Les larmes de l’accusé face à son père

Le père de Jordan Deleuze a livré un témoignage poignant, au procès de son fils, décrivant des parents démunis face à un enfant leur échappant.

6. Une heure pour découvrir les rapaces

Faucon’ Air à Xhendelesse partage cette passion des rapaces avec ses visiteurs.

7. Tout savoir sur la sève de bouleau: cure détox de printemps

C’est le moment de récolter la sève de bouleau! Pourquoi? Quelles sont ses vertus? Le Theutois Philippe Gason nous explique tout.

8. Inclusion Advisor, à quoi ça sert?

Depuis septembre, Yamima El Atlassi est Inclusion Advisor à Bozar. Une fonction étrange qui a pourtant tout son sens.

9. Le Barça n’a pas refait le coup de la «remontada»

Si les Catalans ont vraiment fait douter le PSG, il leur a manqué trop d’ingrédients pour reproduire l’exploit d’il y a quatre ans.

10. Van Aert: «Je vais défendre mon maillot dans les jours qui arrivent»

Même s’il avait déjà gagné des sprints massifs, le Belge s’est étonné en s’imposant devant Caleb Ewan sur l’étape d’ouverture.

