Viva For Life: les projets soutenus en province de Luxembourg

Viva For Life a présenté les projets financés en province de Luxembourg.

10 projets ont été financés par Viva For Life 2021 dans la province de Luxembourg

La maison source

Cette maison didactique offre à des familles issues de milieux défavorisés un accompagnement préventif axé sur l’apprentissage des gestes du quotidien. Elle améliore ainsi le développement global des enfants ainsi que la qualité de vie des familles. Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les activités et d’étendre le projet aux familles réfugiées vivant en centre grâce au renforcement de l’équipe.

Le Vieux Moulin

Ce service propose l’accueil, l’hébergement, l’éducation et l’aide socio-éducative à des enfants vivant en milieu précaire. Il veille à préserver le lien familial indispensable au bien-être des familles. Le financement de Viva for Life permettra d’aménager un appartement didactique destiné à accompagner la famille dans la parentalité et le lien parents-enfants.

Alimen’T

Alimen’T coordonne l’aide alimentaire en province de Luxembourg. Elle apporte une aide logistique et administrative aux diverses institutions et associations, tout en faisant la promotion d’une alimentation saine auprès des enfants et des familles fragilisées. Le financement de Viva for Life permettra de maintenir les ateliers de sensibilisation à l’alimentation saine et durable et la distribution de repas pour les familles précarisées.

IMP la Providence

Cette ASBL accueille au sein d’une maison de vie communautaire, des femmes et des enfants particulièrement fragilisés, en leur offrant un accompagnement social de qualité. Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter la qualité des prises en charge au quotidien, en proposant une aide plus globale centrée sur le bien-être des enfants et à travers eux, de leurs parents.

Repas Solidaires Gaumais

Cette ASBL apporte une aide alimentaire à un grand nombre de familles précarisées. Sur base de denrées alimentaires récoltées ou achetées, l’équipe prépare des repas sains et équilibrés offerts aux familles dans le besoin. Le financement de Viva for Life permettra d’aider d’avantage d’enfants et de familles grâce à l’achat de denrées alimentaires et de matériel de conservation.

Li Mohon AJ

Cette ASBL vient en aide à des mineurs vivant en famille ou en appartement supervisé, et qui vivent une situation de précarité et d’isolement. Grâce au financement de Viva for Life, cette ASBL pourra répondre aux besoins de mobilité des familles en assurant le transport vers les services de première ligne, ainsi que vers les activités récréatives et culturelles.

Le Vieux Moulin

Ce service propose l’accueil, l’hébergement, l’éducation et l’aide socio-éducative à des enfants vivant en milieu précaire. Il veille à préserver le lien familial indispensable au bien-être des familles. Le financement de Viva for Life permettra d’aménager un appartement didactique destiné à accompagner la famille dans la parentalité et le lien parents-enfants.

La Maison du Pain

Cette maison d’accueil et de vie communautaire héberge des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Le but de la prise en charge est de renforcer leur autonomie, leur épanouissement et le lien parental. Le financement de Viva for Life permettra de suivre les différentes familles au sein du Centre Parental.

Quartiers de Vie

Quartiers de Vie vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants par le biais d’actions favorisant l’animation, la cohésion sociale et la citoyenneté. Elle accompagne notamment des associations locales et développe des projets de lutte contre la pauvreté. Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer l’aide alimentaire aux familles en difficulté en proposant des plats prêts à l’emploi et variés.

Service Familles d’Accueil d’Urgence

Cette association organise l’accueil d’urgence d’enfants en famille pour une durée allant d’une nuit à 45 jours. Elle veille à l’épanouissement de l’enfant au sein de la famille d’accueil, et accompagne la famille afin de préserver la relation entre l’enfant et son milieu familial d’origine. Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le lien familial en aménageant des espaces de rencontre adaptés aux visites enfants-parents et aux entretiens entre les parents et les professionnels.