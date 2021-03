Quatre nouveaux lieux labellisés «Green Key» pour un tourisme bruxellois plus durable

Quatre établissements bruxellois se sont vu attribuer le «Green Key», un écolabel international qui récompense les entreprises touristiques durables, font savoir jeudi les partenaires de Green Key dans un communiqué conjoint.

Tour & Taxis - Gare Maritime, Résidence Palace, Hôtel Hubert - Grand Place et l’hôtel Made in Louise rejoignent ainsi les 37 autres établissements qui ont renouvelé leur label en 2020.

Les sites labellisés Green Key ont entrepris des démarches dans plusieurs domaines: réduction de la consommation d’eau et d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables et d’eau de pluie, prévention et tri des déchets, alimentation et mobilité durables, entretien écologique et préservation de la biodiversité... Ils font l’objet d’un audit annuel et doivent démontrer chaque année qu’ils méritent toujours ce label de durabilité.

Les quatre nouveaux titulaires du label s’engagent à réduire leur consommation d’énergie et d’eau, à produire moins de déchets et à utiliser des produits biologiques et issus du commerce équitable.

Alors que l’ancienne gare de marchandises de Tour & Taxis a investi dans l’économie circulaire et locale, l’isolation et les énergies renouvelables, les propriétaires de l’hôtel familial Made in Louise réduisent non seulement leur consommation d’énergie et leur production de déchets, soutiennent une organisation qui promeut un accès plus équitable à l’eau potable et ont fait don de stocks de nourriture à des associations lors du premier confinement.

«Le développement du tourisme durable est une priorité de cette législature», affirme le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. «Les opérateurs touristiques, événementiels et culturels vivent une crise sans précédent. Le secteur touristique nécessitera un plan de relance ambitieux pour soutenir et informer au mieux les acteurs impactés, pour rassurer et attirer à nouveau les visiteurs bruxellois, belges puis étrangers. Le programme de labellisation environnementale Green Key contribue à la relance du tourisme en valorisant l’image de tout un secteur.»

Green Key est une initiative de Visit.brussels, Inter Environnement Wallonie (IEW), GoodPlanet Belgium, Brussels Hotels Association (BHA) en Brussels Special Venues.