Un châtaignier témoin de la bataille de Waterloo s’est effondré

Un des trois châtaigniers d’Hougoumont n’a pas résisté à la tempête de la nuit dernière. Les amoureux du patrimoine ont un petit goût amer…

Il y a quelques semaines, nous avions relayé l’inquiétude des promeneurs, des amoureux du patrimoine et de certains responsables du Mémorial 1815:un des trois châtaigniers d’Hougoumont penchait dangereusement et d’aucuns craignaient sa chute, avec comme conséquence un changement irrémédiable du paysage dans ce haut-lieu des combats de 1815.

C’est que ces trois châtaigniers plusieurs fois touchés par la foudre mais restant toujours debout étaient devenus un véritable symbole du site. Âgés de plus de 300 ans, ils ont été témoins de l’affrontement entre les troupes de Napoléons et les Anglais retranchés dans la ferme, et ont d’ailleurs essuyé des salves de balles.

Du côté de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815, on se voulait plutôt rassurant: deux expertises avaient estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des travaux de consolidation. La (petite) tempête de la nuit dernière a cependant eu raison du châtaignier déjà fragilisé: jeudi vers 5 h du matin, il s’est effondré, touchant au passage le seul de ses trois «frères» qui est encore vivant. Sans trop provoquer de dégâts, heureusement.

Pour l’arbre qui est à présent au sol, évidemment, il n’y a plus rien à faire. ÉdA Pour l’arbre qui est à présent au sol, évidemment, il n’y a plus rien à faire. Les racines étaient manifestement complètement pourries, le tronc est creux et le dessus a «explosé» lors de la chute. Jeudi matin, on s’affairait d’ailleurs sur place pour ramasser le bois mort avant qu’il attire trop d’amateurs de «souvenirs». Vers 10 h, Antoine Charpagne, le «fermier» d’Hougoumont qui est aussi le responsable culturel du Mémorial, avait déjà dû dissuader plusieurs personnes d’emporter des branches.

«Nous informons les promeneurs que l’accès à ces arbres et particulièrement à celui qui est à terre est formellement interdit et la zone sous surveillance par caméra, précise la page Facebook du Mémorial. La ferme est également gardée et toute tentative pour détériorer ce qui est aujourd’hui une relique de la bataille sera poursuivie.»

En attendant, la chute d’un des trois châtaigniers sacrés «Arbres européens de la paix et de la mémoire» laisse un goût amer aux amoureux du patrimoine. «On a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises et voir ce qui s’est passé aujourd’hui, c’est un peu dur, confesse Antoine Charpagne. On verra ce qui pourra être fait pour la suite: le transporter ailleurs pour le conserver, ou le remettre debout avec un support…»