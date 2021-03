Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Coronavirus: la légère baisse de tous les indicateurs se maintient

Entre le 4 et le 10 mars, il y a eu en moyenne 150,7 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 1% par rapport à la période de référence précédente. + LIRE ICI

2. Un an après l’ouverture de la clinique du MontLégia: «Le Covid est venu tout chambouler, nous obligeant à revoir nos plans»

Il y a un an presque jour pour jour, les trois hôpitaux du CHC Liège (Saint-Joseph, l’Espérance et la maternité de Saint-Vincent) déménageaient pour s’installer sur un seul site, au sein des bâtiments du MontLégia, à Liège. La directrice de la nouvelle clinique, Isabelle François, revient sur cette année marquée par le déménagement et la crise sanitaire du coronavirus. + LIRE ICI

3. Vincent De Wolf: «De bon élève, Etterbeek est devenu le pire»

La crise du covid a sans doute parue aussi longue à Vincent De Wolf que ses 30 ans de maïorat à Etterbeek, lui qui aime répéter qu’il les fête en 2021. + LIRE ICI