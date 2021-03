Bruxelles Mobilité démarre son programme d’asphaltage 2021: voici les chantiers prévus

Bruxelles Mobilité démarre ce mois-ci son programme d’asphaltage 2021, indique jeudi dans un communiqué l’administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des infrastructures.

Cette dernière précise que cette année, au moins huit millions d’euros sont consacrés à la réfection des voiries.

Comme à chaque printemps, dès que les températures permettent de nouveau d’asphalter «à chaud» de grands tronçons, Bruxelles Mobilité programme ses travaux d’entretien pour les prochains mois.

«Cette année, Bruxelles investira au moins huit millions dans l’asphaltage de nos voiries», déclare Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et des Travaux publics. «C’est indispensable car de la qualité des routes dépend le confort mais aussi la sécurité de tous les usagers. De plus, un bon asphalte permet d’augmenter l’absorption des bruits du trafic, ce qui contribue à offrir plus de calme et de qualité de vie aux Bruxelloises et Bruxellois.»

Le premier asphaltage de l’année aura lieu avenue Brugmann à Uccle à partir de 20h00 le vendredi 19/03 jusqu’à 06h00 le lundi 22/3.

Suivront d’autres chantiers tous les week-ends du printemps: Boulevard du Souverain (26-29/3), Boulevard Paepsem (2-5/4), Chaussée de Zellik (3-6/4), Boulevard Van Haelen (7-10/5). Le planning se poursuivra ensuite jusqu’à l’automne.