Manifestation contre la fermeture des guichets de la SNCB devant la gare

Une délégation d’une dizaine de militants CSC de Waremme et de cheminots CSC-Transcom a mené une action de sensibilisation aux abords de la gare de Waremme jeudi matin.

Ils entendent maintenir la pression et demander l’annulation de la décision du Conseil d’Administration de fermer 44 guichets et de réduire l’amplitude de 37 autres.

L’action s’est déroulée entre 07h30 et 08h30. «Nous avons constaté un élan de solidarité sans précédent au sein de la population pour maintenir ces guichets», indique Marc Eyen, permanent CSC Transcom. «Grâce à la réaction rapide et ferme des syndicats et des associations de voyageurs, les plans de la SNCB de fermer 44 guichets et de réduire l’amplitude d’ouverture de 37 autres ne sont plus aussi certains», ajoute-t-il.

La CSC précise que le guichetier est le premier ambassadeur de la SNCB dans une gare et qu’il offre un contact humain rassurant. «Il ou elle est la personne qui permet d’avoir la bonne information tarifaire, horaire, correspondance et une aide à l’achat pour les plus sensibles à la fracture numérique. Au guichet, c’est le service public, tout le monde est mis sur un pied d’égalité».

Sans le guichetier, le syndicat déplore une répercussion de la charge de travail sur d’autres employés comme les accompagnateurs de train, les guichetiers des grandes gares ou encore le Call Center.

En province de Liège, seule la gare d’Ans est concernée par la fermeture des guichets. Des réductions d’heures d’ouverture touchent également les gares de Huy, Liège Saint-Lambert, Spa, Visé, Waremme et Welkenraedt.