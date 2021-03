NBA: Dallas et Memphis s’imposent en match d’alignement

Dallas et Memphis ont tous les deux remporté leur match d’alignement respectivement face à San Antonio (115-104) et Washington (127-112) mercredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Pour cette première rencontre après la pause du All-Star Game, les Mavericks ont pu compter sur un Luka Doncic en triple-double. Le Slovène a compilé 22 points, 12 assists et 12 rebonds. Il a été bien épaulé par le Letton Kristaps Porzingis auteur de 28 points et 14 rebonds.

Du côté de San Antonio, où LaMarcus Aldridge a été écarté en attendant son transfert, Demar De Rozan était trop esseulé avec 30 points et 11 rebonds. Avec ce résultat, San Antonio reste 7e de la Conférence Ouest mais sent le souffle de Dallas, 8e, dans son dos.

Derrière les deux franchises texanes, Memphis a grimpé à la 9e place après son succès face à Washington. Les Grizzlies ont pu compter sur un solide Jonas Valanciunas qui a compilé 29 points et 20 rebonds. Le jeune Ja Morant a, lui, ajouté 21 points et 10 assists tandis que les deux stars des Wizards Bradley Beal (21 points) et Russell Westbrook (20 points) ont manqué d’adresse au tir.