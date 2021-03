La SNCB offre des tickets de train gratuits jusqu’aux centres de vaccination

À partir du dimanche 21 mars, la SNCB proposera un ticket de train gratuit pour celles et ceux qui doivent se déplacer vers et depuis un centre de vaccination, indique la société de chemin de fer jeudi dans un communiqué.

Ce ticket pourra être demandé pour la première et la deuxième injection via le site internet ou l’application mobile de la SNCB, via un automate de vente ou à un guichet.

«Chacun pourra en effet utiliser gratuitement le train pour se rendre vers son lieu de vaccination. Avec cette action, les sociétés de transport en commun rappellent leur rôle social et leur rôle essentiel en matière de mobilité. Le train crée des liens sociaux importants entre les voyageurs, les villes et les pays... Ce rôle social se reflète à nouveau aujourd’hui dans cette action solidaire de service au public», souligne le ministre fédéral en charge de la mobilité, Georges Gilkinet, à l’initiative de l’action.

Ce ticket gratuit est un aller-retour valable en 2e classe, uniquement le jour du vaccin. Les utilisateurs du ticket devront le présenter spontanément à l’accompagnateur/trice de train avec leur convocation ou confirmation de rendez-vous pour se faire vacciner.