D1A et 1B: pas d’infraction au protocole Covid-19 lors de la dernière journée, une... première

Football et Covid-19: pour la première fois depuis l’introduction du protocole, aucune infraction n’a été constatée lors de la dernière journée de championnat en D1A et 1B.

Lors de la dernière journée de Jupiler Pro League et de la 1B Pro League, aucune infraction au protocole Covid-19 n’a été constatée. Et ce pour la première fois depuis l’introduction du protocole. La Pro League l’a annoncé ce mercredi.

«Des rapports des ‘Match Delegates’ des 13 matchs de Jupiler Pro League et de 1B Pro League, il est ressorti que tous les joueurs et les staffs, sans exception, ont suivi les mesures de façon correcte», a écrit la Pro League dans un communiqué. Ce qui signifie qu’il n’y a donc pas eu de célébration collective après un but et que personne n’a été vu en infraction avec l’obligation de porter le masque.

Pour une infraction aux mesures, entrées en vigueur fin décembre, les clubs risquent jusqu’à 10.000 euros d’amende. En 1B, l’amende maximale est de 5.000 euros. Cet argent est reversé ensuite à Tele-Onthaal et Tele Accueil.