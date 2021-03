Le Facebook live d’Alexander De Croo: «C’est une très bonne question»

Alexander De Croo a tenté la piste Facebook live ce mercredi soir pour répondre aux questions des Belges sur le Covid. Et…?

Au moment où beaucoup de Belges se lassent de la grand-messe empesée des comités de concertation, le Premier ministre Alexander De Croo a tenté de communiquer autrement. Ce mercredi soir, à 20 heures, il a invité la population à lui poser des questions en direct, lors d’un Facebook live «Discutons du corona», suivi en moyenne par 3 000 personnes.

En un peu moins de 40 minutes, le Premier a répondu à 20 questions (10 en français, 10 en flamand), sélectionnées au fil d’une très longue liste sans cesse alimentée.

«Comme avant»

Chemise blanche, col ouvert, la mine engageante, le Premier ministre ouvre la séance avec un résumé de son discours officiel de 7 minutes publié dans l’après-midi. Ce jeudi, il y aura pile un an que l’OMS a qualifié la crise sanitaire de pandémie mondiale. «C’est l’occasion de dresser le bilan, mais surtout de regarder avec vous vers l’avenir». Alexander De Croo veut à la fois rassurer et mettre en garde, encore et encore: «Nous ne maintiendrons aucune mesure un jour de trop, ni le couvre-feu, ni l’interdiction de voyager, ni les règles à respecter. Mais à l’inverse, nous devons aussi nous méfier d’un relâchement trop rapide. Il pourrait se retourner contre nous.»

Les 20 citoyens «piochés» dans la liste l’interrogent sur la vaccination. À quand le tour des 30-40 ans? Vous êtes sûr que ces vaccins marchent? Il y aura un certificat de vaccination pour voyager? Peut-on se fier à l’AstraZeneca? Et ça tombe bien, c’est aussi sur ce point que le Premier insiste: «N’ayez pas peur, la vaccination est en pleine accélération. CE sont de très bons vaccins. Plus il y aura de gens qui se font vacciner, et plus vite on pourra reprendre train de vie comme avant.»

Pas de faux espoirs

Et les festivals? Et le shopping à deux? Les terrasses? La bulle intérieure? Et la fin des masques? Oui, il y a des perspectives, celles tracées lors du comité de concertation de vendre dernier. Non, il ne peut rien promettre: ni la classe verte du petit garçon de 11 ans en mai, ni les terrasses de café à la même époque, etc.

Il faut toujours dire oui, on pense que ce sera possible. Mais on suit la situation jour par jour

« C’est une très bonne question, redira-t-il plusieurs fois. Mais j’ai appris que, dans cette crise, il faut toujours dire oui, on pense que ce sera possible. Mais on suit la situation jour par jour. Si on parvient à respecter les règles, si on continue à faire le déconfinement pas après pas...Donner de faux espoirs, ça tue l’espoir. » La séance se termine. Le Premier remercie les citoyens pour leurs «très bonnes questions ».

Au final, rien de neuf. Et sans doute pas mal de frustrations pour la masse de participants dont les questions restent sans réponse.

«On fera de notre mieux pour y répondre… pas en ligne », conclut le Premier ministre.