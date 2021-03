Coronavirus | «Nous courons de grands risques»: Frank Vandenbroucke inquiet du relâchement du télétravail

«Si on ne veut pas menacer les assouplissements que l’on attend, et qui sont importants pour notre bien-être et celui de nos enfants, nous devons faire quelque chose au niveau télétravail», estime Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. BELGA

Covid-19: Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé publique, a indiqué être inquiet du relâchement des citoyens par rapport au télétravail.

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a) a indiqué ce mercredi soir au micro de Radio 1 (VRT) être inquiet du relâchement des citoyens par rapport au télétravail. «Nous courons de grands risques» si trop de personnes reprennent le chemin du bureau, estime-t-il.

Il semblerait que moins de travailleurs respectent l’obligation de télétravailler aux postes où cela est possible. «Si on ne veut pas menacer les assouplissements que l’on attend, et qui sont importants pour notre bien-être et celui de nos enfants, nous devons faire quelque chose au niveau télétravail», a-t-il lancé.

Cela veut dire: télétravailler

«J’aimerais que les employeurs comprennent que c’est également dans leur intérêt économique que l’on ne retombe pas dans des difficultés. Cela veut dire: télétravailler», a ajouté le socialiste.

Récemment, le ministre fédéral de l’Economie et de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) a indiqué à la Chambre que le gouvernement fédéral et l’Office national de sécurité sociale (ONSS) travaillent au développement d’une application sur laquelle les employeurs devront communiquer le nombre d’employés devant rester sur site, dans le but de mieux faire respecter l’obligation de télétravail. Parallèlement, il y aurait une certaine souplesse pour les travailleurs souffrant de cette situation.