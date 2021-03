Protection des données: «Que monsieur Robben vienne s’expliquer»

Ecolo demande la comparution en Commission de la Justice de Frank Robben. «Il y a urgence à agir».

C’est «la goutte d’eau» qui fait déborder l’entonnoir. Les révélations de nos confrères du Soir sur l’existence d’un projet «putting data at the center» (comprenez: centraliser les données), élaboré par la Smals, inquiètent au plus haut niveau. À l’instar de la personnalité du patron de cette ASBL qui s’est imposée en bras armé des services informatiques de l’État: le puissant Frank Robben, fonctionnaire aux multiples casquettes, omniprésent dans tous les cénacles et rouages du traitement des données des citoyens en Belgique.

«Il est grand temps que Monsieur Robben vienne s’expliquer, pour que l’on puisse avoir un diagnostic précis de la situation, et que le Parlement en reprenne le contrôle. Cet outil d’échange des informations est vraiment inquiétant», estime la députée écolo Cécile Thibaut, vice-présidente de la Chambre, dont le groupe a introduit une demande écrite pour que M. Robben soit entendu «dans les meilleurs délais en commission de la Justice» et que «toute la transparence soit faite».

L’objectif du projet, explique Le Soir, c’est de créer une porte d’accès unique, un «grand carrefour» où se croisent toutes les bases de données certifiées par l’État (fisc, sécurité sociale, santé, famille, cadastre, justice, économie, emploi…), normalement décentralisées et inviolables. Le tout ouvert à des potentiels clients privés (KBC ou Fostplus sont cités comme partenaires). Une créature épouvantable dans un paysage démocratique.

«Ce que nous apprenons de ce projet Putting data at the center et de ses objectifs nous semblent totalement inacceptables», précise Cécile Thibaut. «Organiser et interconnecter les bases de données publiquesafin d’accroître la surveillance de nos concitoyens et des entreprises ne peut pas constituer un objectif dans un État de droit.»

Avec quel objectif?

Mais sur l’objectif, justement, c’est le brouillard. Rien ne prouve, a priori, des intentions malveillantes dans le chef des porteurs d’un dessein «simplificateur» qui ne serait pas piloté par la Smals, dément le porte-parole de l’ASBL, Jan-Frans Lemmens, mais est mené au sein d’un service public fédéral (SPF). Encore à l’étude, «en phase exploratoire», ce projet aurait d’ailleurs changé de nom pour s’appeler désormais Smart Data Service. Smals ne serait que l’inévitable consultant.

«Ce qui est fou, c’est qu’il semble que ce soit pas un Premier ministre ou un ministre qui aurait demandé cette centralisation des données, que ça se fait à l’initiative de certains fonctionnaires, toujours les mêmes. Quand on voit l’impact et l’ampleur du projet (1 à 2 millions d’euros auraient déjà été engagés), comment cela peut-il émaner de l’administration?», s’interroge un observateur, inquiet.

Alors, projet «qui s’inscrit complètement dans notre rôle d’intégrateur de service» et «qui s’en tient au data governance act», comme l’affirme à Data News Laurence Mortier, porte-parole du SPF Stratégie et Appui? Ou initiative risquée, à charge pour Frank Robben d’intégrer par la suite dans un cadre «légalisé» une technologie qui prend ses aises avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), promu par l’Europe?

Application Coronalert, plate-forme de localisation pour vérifier les quarantaines et les déplacements, screaning des personnes médicalement à risque pour une vaccination prioritaire, fichiers des testing PCR ou des injections de vaccins… les collectes de données sensibles à échanger se multiplient et Robben est partout.

«La crise sanitaire est un révélateur de l’importance de pouvoir protéger ces données, souligne Cécile Thibaut. Nous vivons des moments cruciaux. Si Monsieur Robben est là où il est, c’est qu’on a bien voulu qu’il y soit. Je constate la place que les techniciens ont prise et la place qui leur est faite, qui n’est pas balisée par un État de droit. Les gouvernements en affaires courantes n’ont pas aidé au contrôle parlementaire et, en tant que parlementaires, nous devons défendre de droit de tous les individus en évitant la concentration de tous ces pouvoirs. Il y a urgence à agir.»

Une position intenable La position de Frank Robben est de plus en plus inconfortable. Au sein du Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données (APD), en particulier, organe indépendant où il siège en toute incompatibilité légale puisqu’il est, en même temps, haut fonctionnaire, administrateur général de la banque Carrefour de la sécurité sociale et de la plate-forme de santé eHealth. En plus d’être le patron de la Smals, ASBL qui s’est arrogé le privilège de gérer toute l’informatique de l’administration, mettant quand il faut du personnel à disposition et contournant les procédures de marchés publics. Frank Robben, à la fois concepteur, utilisateur, législateur et… chien de garde, donc. Pointés du doigt pour les mêmes incompatibilités, deux chefs d’administration siégeant à l’APD ont remis leur démission en février. Frank Robben, lui, s’accroche. Fort de ses relations amicales avec David Stevens, le président de l’organe de contrôle. Fort du soutien du CD&V dont il est proche, aussi, et d’un aplomb certain quand, lors des rares fois où il s’exprime, l’homme prétend agir dans les clous et pour le bien collectif. «Il a vraiment une expertise précieuse mais il est grand temps qu’il fasse un choix dans ses casquettes», estime la députée Écolo Cécile Thibaut. Et des casquettes, il en est couvert: 20 mandats en 2018, selon le site Cumuleo. Dont 6 (très bien) rémunérés.