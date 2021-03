La région du Centre veut sa part de plan de relance

La Louvière et la région du Centre veulent faire partie du redressement wallon et misent sur le sport, la santé et les technologies numériques. BELGAIMAGE

Le Conseil économique et social de la Communauté urbaine du Centre (CUC) a présenté son projet du plan de relance de la région du Centre. Le projet de «campus e-sport-santé-éducation» est mis en avant pour solliciter un soutien régional.

1,48 milliard€. C’est le montant du plan européen pour la reprise et la résilience des activités en Europe réservé à la Wallonie. Et de ce montant, la Région du Centre entend bien en tirer quelque chose de vertueux pour son territoire.

C’est pourquoi le Conseil économique et social de la Communauté urbaine du Centre (CUC) a présenté son projet du plan de relance de la région du Centre. Un plan qui repose sur trois piliers: le sport, la santé et l’enseignement supérieur. Cette trinité est incarnée par le projet de «campus e-sport-santé-éducation», dont le petit nom est «Centr’e-Form».

Ce plan doit permettre de fédérer plusieurs initiatives. «Le projet porté par la région du Centre vise à établir un maillage entre infrastructures sportives existantes ou à construire, à le développer en lien étroit avec un accompagnement médical dédié au sport, à lui adosser un volet éducatif à l’enrichir de la composante digitale», ont souligné les instances de la CUC.

Regrouper les acteurs qui comptent dans une démarche collective

Au-delà de la construction d’infrastructures, il s’agit surtout de mutualiser les efforts, marier les intelligences, partager les bonnes pratiques… «La volonté est de mettre ensemble ces initiatives ambitieuses dans une démarche d’intelligence collective pour avoir un effet ‘impactant’», explique Caroline Decamps, directrice de l’IDEA. L’objectif est de «faire de la région du Centre le fleuron du sport intelligent encadré médicalement et accessible à tous.»

Un partenariat avec, notamment, l’UMons est concerné. Sur le plan sportif, le maillage comprend, entre autres, l’équipe cycliste Intermarché Wanty-Gobert, le Rugby Club Soignies, la RAAL La Louvière, les Écuries d’Écaussinnes, l’ENL Water-Polo, l’Athletic Club Louviérois, le Royal La Louvière Hockey Club, ainsi que plusieurs acteurs économiques.

Ce projet s’appuie aussi sur la mise en place du pôle interhospitalier entre les hôpitaux Tivoli et Jolimont, ainsi que sur la volonté de garantir le maintien de l’enseignement supérieur dans la région du Centre. La possibilité de la délocalisation de la section économique de Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) de La Louvière sur son site de Montignies-sur-Sambre a été annoncée en janvier et les forces vives du Centre entendent se créer d’autres opportunités.

Revendiquer sa place et sa part

«Nous sommes conscients de la situation économique et sociale de notre région mais aussi de sa force et de ses atouts», ont indiqué les instances de la CUC. Pour Laurent Devin, président de la CUC et bourgmestre de Binche, «La CUC revendique sa place entre Charleroi et Mons», mais pas seulement: «nous revendiquons donc notre part de subventionnement.»

La mission est désormais d’aller défendre le projet e-sport-santé dans les différents cabinets wallons pour garantir un soutien au niveau régional.