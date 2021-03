Les automobilistes manifestent contre la politique de mobilité: Bruxelles risque d’être (encore plus) au ralenti ce jeudi

Pour manifester contre la politique de mobilité bruxelloise, les automobilistes ont décidé de provoquer des bouchons… supplémentaires. Ils manifestent ce jeudi 11 mars sur la petite ceinture. Des centaines de voitures sont attendues.

Plusieurs centaines de voitures, taxis et motos sont attendues jeudi matin dès 09h30 devant la gare du Nord pour manifester contre la politique de mobilité mise en œuvre à Bruxelles par le gouvernement régional, ont annoncé mercredi les organisateurs, issus notamment des associations Mauto Défense, Elite Taxi Belgium, Taxi United, de la Fédération belge des Taxis (FeBeT) et de l’Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC).

La police avertit que cette action va créer des embarras de circulation sur le boulevard Albert II et dans ses alentours, le long de la petite ceinture et sur le boulevard du Régent. Elle conseille d’éviter ces quartiers en matinée et jusqu’en début d’après-midi et, ironie du sort, de privilégier les transports en communs et le vélo en cas de nécessité de s’y rendre, a précisé la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Suite à une action #Bruxelles ce jeudi 11 mars, il y aura des possibilités d’embarras de circulation sur le boulevard Albert II et alentours, le long de la petite ceinture et le boulevard du Régent. Nous vous conseillons d’éviter les différents quartiers et d’utiliser 🚆🚍🚇🚲 pic.twitter.com/GFCe3rIHMC — PolBru (@zpz_polbru) March 10, 2021

Une délégation a demandé à être reçue au cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, boulevard Saint-Lazare. Le cortège devrait ensuite démarrer à 11h00 pour se rendre boulevard du Régent afin de soutenir la délégation qui sera reçue à 12h00 par le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort.

«On vise la limitation à 30 km/h»

«On vise la limitation à 30 km/h, les zones fermées à la circulation, la suppression des places de parking, la Low Emission Zone…», détaille le président de l’ASBL Mauto Défense, Lucien Beckers. «Jusqu’à présent, ce sont encore les voitures qui représentent la plus grande partie de la mobilité. Vouloir les supprimer c’est comme vouloir supprimer le nucléaire sans avoir d’autres sources d’électricité. On ne peut pas tout faire à pied. Moi, je transporte actuellement de la marchandise en camionnette et je ne vois pas comment faire cela autrement. Mais il y a beaucoup d’autres raisons qui justifient d’employer une voiture».

Le président de la FeBeT Khalid Ed-Denguir déplore que «les politiques de mobilité sont en train de redessiner tout Bruxelles et on n’a même pas n’a été consulté. Il n’y a aucune concertation». Cette question sera plus particulièrement abordée au cabinet de la ministre de la Mobilité et l’entrevue avec Rudi Vervoort concernera également le plan Taxi attendu pour l’été. «On se retrouve aujourd’hui avec quelque 3.000 voitures, dont 1.300 taxis officiels, qui tournent sur Bruxelles et on veut voir avec Rudi Vervoort comment il compte gérer cela», continue Khalid Ed-Denguir.

L’Union syndicale des Chauffeurs privés (USCP) a annoncé qu’elle ne participera pas à la manifestation afin d’éviter des heurts entre les chauffeurs de taxis et Uber, mais ses représentants restent convaincus que le futur plan Taxi devrait être réalisé «en concertation étroite avec tous les acteurs du secteur», en ce inclus les chauffeurs Uber.