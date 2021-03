Liège Airport désormais connecté et intégré au réseau Eurocontrol

La tour de contrôle de Liège Airport est désormais certifiée en tant qu’«Advanced ATC Tower», un système qui permet une meilleure gestion des départs et des arrivées et présente plusieurs avantages pour les exploitants aéroportuaires.

Depuis mercredi, le système de gestion de l’aéroport de Skeyes, l’entreprise chargée du contrôle de l’espace aérien belge, a commencé à échanger un vaste ensemble de données relatives aux plans de vol avec les systèmes d’Eurocontrol, le contrôleur aérien européen.

Après une période d’essais «dans des temps difficiles» entre le deuxième trimestre 2020 et le premier de 2021, Liège Airport est donc à présent officiellement connecté et intégré au réseau européen.

L’échange efficace de données de plan de vol, en particulier dans des scénarios critiques ou dégradés, comme de mauvaises conditions météorologiques, y facilitera désormais grandement le travail des contrôleurs aériens, relève Skeyes.

Les systèmes d’Eurocontrol recevront, eux, des mises à jour régulières de l’état des vols pendant que les avions sont encore au sol. «L’échange d’informations de vol pertinentes et précises en temps opportun contribuera également à améliorer l’efficacité et la résilience de l’aéroport en optimisant l’utilisation des ressources. Parallèlement à cela, Liège Airport participe à l’amélioration de la prévisibilité et du planning du trafic aérien», souligne l’entreprise chargée du contrôle aérien en Belgique.