Manchester United – AC Milan: un choc entre deux légendes ce jeudi en Ligue Europa

Red Devils contre Rossoneri: c’est une finale avant la lettre que nous offrent les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Premier acte ce jeudi soir à Old Trafford.

C’est une finale avant la lettre. Un rendez-vous historique entre deux géants du football européen qui se partagent 16 finales de Ligue des champions (11 pour Milan, dont 7 gagnées; et 5 pour Manchester United, dont 3 gagnées) et qui figurent dans le Top 25 des clubs les plus riches de la planète (United 3 et Milan 21, selon le cabinet Deloitte, début 2020).

Un duel qui va réveiller les nostalgiques, car voilà onze ans que Red Devils et Rossoneri ne se sont plus croisés. Ce sera d’ailleurs la première fois en C3, pour deux clubs habitués aux fastes de la C1.

Oublier le championnat?

Les deux clubs partagent un point commun: ils occupent actuellement la deuxième place de leur championnat respectif, à bonne distance du leader. De l’ennemi de la même ville. City pour United, l’Inter pour l’AC.

Mais Manchester United, reversé en Ligue Europa après sa troisième place en phase de groupes de la Ligue des champions, arrive lancé. Dimanche dernier, il a mis fin à la série de 21 victoires de son rival citizen. Sans Pogba ni Cavani, certes, les hommes de Solskjaer partent quand même peut-être avec un léger avantage dans une compétition qu’ils ont remportée en 2017.

De leur côté, les Rossoneri, un peu déforcés (Hernandez, Calhanoglu, Bennacer, Rebic et surtout Ibrahimovic sont blessés) aspirent d’une manière ou d’une autre à retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, huit ans après leur dernière participation. Gagner la Ligue Europa est un moyen d’y parvenir, mais sans doute pas le plus simple vu l’adversaire du soir.

Huitièmes de finale aller

ce jeudi soir, 18 h 55

Manchester United – AC Milan

Dynamo Kiev – Villareal

Ajax – Young Boys

Slavia Prague – Glasgow Rangers

ce jeudi soir, 21 h

Olympiakos – Arsenal

Grenade – Molde

Tottenham – Dinamo Zagreb

AS Roma – Shakhtar Donetsk