Cestac, Bérubé, Mendoza, Elric, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 11 mars

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, la jeunesse de Florence Cestac, une ceinture noire de karaté et un Prix Renaudot. Entre autres. Bonnes lectures.

1 Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne!)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

«Si je me suis marié, c’est pour me faire servir! » Ainsi commence avec fracas cette nouvelle bande dessinée de Florence Cestac.

Avec sa faconde habituelle, elle y raconte son père, homme d’une époque (avant 68…), d’un milieu (la petite bourgeoisie de province), et leurs relations tumultueuses.

Entre une fille déjà artiste et rebelle à toute forme d’autorité, et un père colérique, pour qui dire «je t’aime» est un signe de faiblesse, la vie n’a pas été un long fleuve tranquille.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): THÉRAPEUTIQUE

À 71 ans, Florence Cestac entreprend de dresser le bilan de ses jeunes années. Et porte un regard féroce, tendre et sans concession sur cette époque (les fameux «trente glorieuses») et sur les rapports sociétaux qui la régissaient.

Avec, bien sûr, la figure paternelle toute-puissante, et finalement peu aimante, en ligne de mire. Un beau témoignage, individuel et collectif à la fois.

Dargaud «Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne!)», Florence Cestac, 60 p., 14.50€.

2 Vers la tempête

Futuropolis - Le résumé de l’éditeur

En 2007, Jean-Sébastien Bérubé retourne à Rimouski afin de passer sa ceinture noire de karaté kyokushin. Il retrouve son professeur d’antan, le shihan (maître) Sylvain Lessard, atteint d’un cancer et se sachant condamné.

Jean-Sébastien décide alors de tout donner dans son entraînement afin d’honorer les derniers jours de son professeur. Sa famille s’est toujours opposée à sa pratique du karaté, en particulier son grand-père qui méprise profondément ce sport violent. Jean-Sébastien doit également combattre en dehors du tatami pour apprendre à se faire respecter et suit une psychothérapie pour l’aider à s’affirmer.

Mais cette pratique l’éloigne encore plus de sa famille, son père et son grand-père considérant la psychothérapie comme une arnaque pour les faibles d’esprit. Jean-Sébastien ne se décourage pas pour autant et poursuit son chemin, en dépit de ces drames familiaux et de ses problèmes sentimentaux.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VITAL

Il y a du Baru chez Bérubé, qui donne une suite à son Comment je ne suis pas devenu moine, et raconte comment le karaté l’a aidé à surmonter ses démons… et son encombrante famille.

Un récit dont on sort meurtri… et plein d’une insatiable envie de vivre.

Futuropolis Bérubé, 216 p. n/b, 25€.

3 Iris, deux fois

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Iris a réussi sa vie: trois romans plébiscités, un mari éditeur attentionné, un appartement confortable au cœur du Quartier latin…

Et pourtant, alors qu’elle s’apprête à recevoir un important prix littéraire, un mauvais rêve vient assombrir ce bonheur sans nuage. Chaque matin, elle se réveille avec la très nette sensation de vivre, la nuit, la vie d’une autre version d’elle-même, un double déchu, abîmé, au bord du gouffre, une Iris des mauvais choix et des galères, une Iris de la France d’à côté.

Et si ce cauchemar n’en était pas un? Si cette vie d’écrivaine à succès n’était qu’une illusion?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTIME

Quand elle touche enfin au succès, Iris, romancière, se met à vivre une autre existence, la nuit, en rêve. Une vie ratée, dans laquelle elle n’aurait jamais «osé». Une vie effrayante.

Et une façon intéressante d’explorer tous les possibles des nôtres.

Sarbacane Anne-Laure Reboul/Naomi Reboul,, 184 p., 24€.

4 Skip

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Pour échapper à la violence de sa ville d’origine, Eclo, vit en exil avec la survie pour seul but. Il est brutalement jeté dans un autre monde et rencontre Gluan, une drôle de créature foncièrement dilettante, chassée de chez elle par ses amis.

ballottés de dimensions en dimensions, ils vont tomber pêle-mêle sur des géants pleureurs, des îles alligators ou des mondes en 2D inversés.

Pour rentrer chez eux et vaincre leurs propres peurs, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et leur belle amitié.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENVOÛTANT

Eclo, exilé sur les rivages d’un lac, et Gluan, incompris par les siens, se retrouvent projetés dans une autre dimension.

Un voyage onirique aux couleurs envoûtantes, doublé d’une ode à l’amitié naissante et à l’inclusion.

Dargaud Molly Mendoza, 160 p. 21€.

5 Les fiancées du Califat

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Le célèbre ex-juge antiterroriste Marc Trévidic et Matz livrent un nouveau thriller haletant, magnifiquement mis en scène par Giuseppe Liotti.

«Nous avons besoin de toutes les forces que nous pouvons trouver, Cheikh. Et puis, les mécréants ne se méfient pas des femmes. N’est-ce pas toi qui m’as dit qu’il fallait utiliser les points faibles de nos ennemis?»

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UTILE?

À Toulouse, cinq femmes dévouées à la cause islamique (des «Oum») fomentent un attentat. Matz et le juge Trévidic interrogent la place de la femme dans le djihad.

Mais n’apportent aucune vraie réflexion sur le sujet. Bien fait, mais… pourquoi?

Rue de Sèvres Matz/Trévidic/Liotti, 64 p., 15€.

6 Homo erectus

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Ah, le pléistocène! La belle époque tout de même… On se contentait de peu de chose. Quand on regarde ce qu’on est devenu, on se dit qu’on n’a peut-être pas toujours fait les bons choix… La Bombe H, les génocides organisés, l’asphyxie de notre planète, ce genre de choses, vous voyez…

Jetons aujourd’hui un brin de clarté sur les épineuses problématiques liées à notre évolution en suivant les pérégrinations d’une tribu d’australopithèques qui, en l’espace de quelques jours, retrace 5 millions d’années d’humanité. Rapide et efficace, mais peut-être un peu trop?

Parce que le progrès, c’est bien joli, mais on n’est pas obligé d’être tout de suite d’accord quand même. Descendre de son arbre pour se faire bouffer par un tigre à dents de sabre? Non merci! Passer à un régime carnivore pour augmenter la taille de son cerveau? À d’autres! Maîtriser le feu?! Mais oui, bien sûr…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CAUSTIQUE

Délicieusement drôle et caustique.

Une tragédie humanoïde contée par des bonobos à un couple de touristes perdus dans un désert déglingué. On en prend pour son grade.

Glénat Ralph König, 192 p., 27.50€.

7 Romance

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ah, la romance. Avec ses personnages élégants, raffinés, aux intentions chastes et nobles. Mais tout ceci n’est qu’une façade. Et toutes les intentions ne sont pas avouables dans une relation amoureuse, loin de là.

Tout est beau, tout est doux, on baigne dans l’amour romanesque, épique, aseptisé. Mais, tout en jouant sur l’esthétique vintage et élégante des comédies romantiques de l’âge d’or des comics, type Young Romance de Kirby, popularisée par la suite par Roy Lichtenstein, Elric prête à ses personnages un langage et des intentions bien contemporains, voire crus, et fait craquer le vernis de la romance.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (À) NU

Le comic romantique qui troque les mots doux pour ce qui préoccupe finalement tous les amoureux transis: le sexe.

Des strips à l’allure vintage qui déshabillent les clichés avec une hilarante honnêteté.

Delcourt (Pataquès) Elric, 104 p. 9,95€.

8 L’Odyssée de Fenyx (T. 1/2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Le jour où Tantale invite les dieux olympiens à sa table, Fenyx, elle, n’est pas conviée au banquet. Pourtant l’intrépide guerrière se faufile à travers les couloirs, traquant ombres et recoins du palais…

Car le roi des dieux, Zeus, l’a chargée d’une mission: récupérer un objet que l’hôte de la soirée lui aurait dérobé: un chien automate fait d’or, cadeau de son frère Héphaïstos.

Mais cette mission prend vite un tournant étrange et une valeur bien dérisoire, lorsque les invités divins réalisent qu’en guise de repas, Tantale leur a servi la chair de son propre fils, Pelops!

Dégoûtée par autant de vaine folie, Fenyx décide de se rendre jusqu’aux Enfers pour rétablir cette injustice et extraire le jeune homme de son tragique destin. Une noble cause qui l’amènera au-devant de nombreux périls, provoquant sans le vouloir, le courroux d’une divinité qui dans l’ombre, dresse de nombreux obstacles sur sa route.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLICHÉ

Librement adapté de l’univers du jeu vidéo Immortals Fenyx Rising, ce premier tome scénarisé par Nykko et dessiné par Siamh plonge le lecteur au cœur de l’un des plus célèbres mythes de la Grèce antique.

Un peu cliché, mais prometteur.

Glénat Nykko/Looky/Siamh, 64 p., 14,95€.

9 Les Spectaculaires (T.5)

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Pillage, saccage, chantage, outrage, cambriolage, tapage, ces anarchistes rigolards ne reculent devant aucune forfaiture pour terroriser le Tout-Paris et ridiculiser les autorités.

Mais voici que face à eux se dressent les as du cafouillage, les princes du dérapage, les rois du naufrage: les Spectaculaires!

Prenez place sans plus tarder, le spectacle va commencer…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BON ENFANT

Les Spectaculaires se lancent sur la piste d’un clown communiste qui terrorise la bourgeoisie parisienne, toujours armés de leurs gadgets un tantinet foireux.

Un tour de manège rafraîchissant, à l’humour bon enfant.

Rue de Sèvres «Contre les brigades du pitre», Hautière/Poitevin, 56 p., 14€.

10 No War (T. 5-6)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

De retour à la capitale, Run et Jo se lancent à la recherche de Vork, ancien sorcier Kivik, responsable de la mort de Luka, le grand frère du jeune homme. C’est en effet lui qui tire les ficelles et plonge l’archipel dans le chaos, manipulant à la fois les Frères Pauvres, les skins heads et Bakran.

Après l’annonce par le président Pürson de la reprise du projet de barrage par les Américains, la tension monte encore d’un cran avec les Chinois…

Désormais, plus rien ne semble pouvoir empêcher la guerre entre ces deux superpuissances.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERCUTANT

Un double album pour clore la saga ésotérique d’Anthony Pastor sous la forme d’un thriller haletant.

Toujours aussi noir, toujours aussi percutant. Les amateurs des premiers tomes ne seront pas déçus.

Casterman Anthony Pastor, 232 p., 25€.

11 Le Sentier de la guerre (T.3)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

1876, Dakota. Diane Myers s’est fait kidnapper par les hommes de main de son père et ils la traînent maintenant de force vers le Fort Abraham Lincoln. Furieux, Red Leaf ne laissera pas impunie la capture de celle qu’il aime.

Parallèlement, l’armée américaine prépare son offensive contre la coalition Cheyenne et Sioux. On a trouvé de l’or sur les terres des tribus amérindiennes et les rassemblements s’accélèrent.

Le général Terry dirigera bientôt sa cavalerie vers ce que l’Amérique nommera «la dernière bataille».

L’histoire des autochtones du Nouveau-Continent est scellée mais, dans un dernier geste furieux, ils laveront leur honneur du sang des envahisseurs.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HALETANT

Ce nouvel opus nous plonge au cœur de la plus célèbre bataille ayant opposé la cavalerie aux Cheyennes et aux Sioux.

Un récit dur, haletant, dont on ne sort pas indemne. Mais qui s’achève un rien trop vite.