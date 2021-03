VIDÉO| Sevan («The Voice»): «Je me suis juste fait plaisir»

Grâce à sa prestation très originale, Sevan Richard a convaincu sa coach BJ Scott. L’Ottintoise nous raconte son premier «live» de The Voice.

Il fallait oser proposer un mashup (style qui consiste à mélanger deux, voire plusieurs titres en une chanson) mêlant le grand classique de Georges Brassens Je me suis fait tout petit et le tube d’Amy Winehouse You Know I’m No Good.

+ LIRE AUSSI| « The Voice » : BJ Scott poursuit l’aventure avec Sevan d’Ottignies

Sevan Richard l’a fait avec justesse et élégance. Et s’est ainsi démarquée par son originalité lors de ce premier «live» de la saison 9 de The Voice (RTBF). «Quand BJ m’a proposé ce titre de Brassens, je lui ai demandé si je pouvais amener ma petite touche personnelle. Elle m’a fait confiance et je suis très étonnée de voir à quel point les gens ont trouvé ça chouette. J’ai lu pas mal de commentaires positifs après l’émission», explique la jeune femme de 20 ans au lendemain de sa qualification pour la suite de l’aventure. (Lire la suite ci-dessous)

Cette Française originaire de Valenciennes, qui vit à Ottignies depuis un an, a crevé l’écran mardi soir. Son assurance sur scène s’explique sans doute par toute l’expérience acquise lorsqu’elle se produisait dans les bars après avoir arrêté ses études pour se consacrer à la musique. «Franchement, j’avais tellement hâte de remonter sur scène avec des musiciens. Je n’ai pensé à rien pendant ce direct, je me suis juste fait plaisir. J’ai choisi de m’accompagner à la basse car je voulais faire groover le morceau.»

Elsa, l’autre qualifiée dans l’équipe de BJ Scott

Très à l’aise derrière son micro et sa basse – elle joue aussi de la guitare et du piano –, Sevan n’a pas forcément ressenti de stress au moment de monter sur scène face à des centaines de milliers de téléspectateurs, le public étant interdit dans le studio. «BJ m’avait demandé de m’extérioriser un peu plus, j’ai essayé de m’y atteler au maximum. Je pense que c’est ce qu’elle attendait de moi et c’est peut-être ce qui a fait la différence», analyse Sevan.

«On a rarement eu des artistes comme ça sur le plateau de cette émission», l’a complimentée BJ Scott, sa coach, avant de lui donner sa voix, synonyme de ticket pour le prochain «live» dans quinze jours. S’en est fini en revanche pour Ziza Youssouf et Khadidja, deux talents également en piste hier soir.

Celle qui continue l’aventure aux côtés de la Brabançonne est la talentueuse Elsa Puls, plébiscitée par le public. «C’est devenue ma pote, sourit Sevan. On s’entend super bien et nous avons passé cette journée ensemble car l’attente était très longue avant de monter sur scène…»

Ancienne candidate de The Voice Kids en France – dans l’équipe de Louis Bertignac – Sevan Richard a encore de belles choses à montrer dans cette émission.