Tirreno-Adriatico: Wout van Aert s’impose au sprint dans la 1re étape

Cyclisme: Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la première étape de Tirreno-Adriatico à l’issue d’un sprint massif.

Wout van Aert a remporté la première étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour) autour de Lido di Camaiore (156 km), ce mercredi, devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), Tim Merlier (Alpecin-Fenix) prenant la sixième place. Van Aert s’empare donc du premier maillot bleu de leader du classement général.

Van Aert s’est montré le plus rapide au sprint. Le Sportif belge de l’année est sorti aux 200 mètres. Il a résisté au retour de Caleb Ewan pour décrocher sa première victoire de la saison, et ce dès sa deuxième course après sa 4e place aux Strade Bianche. C’est la 18e victoire de la carrière de Van Aert.

Jeudi, la deuxième étape mènera le peloton entre Camaiore et Chiusdino sur un parcours vallonné long de 202 km.